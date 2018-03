8 sardines50 g zwarte olijven zonder pit4 tomaten (pomodori)2 knoflooktenen1 eetlepel fijngehakte plattepeterselie1 citroengrof zeezoutolijfolie

Dit voorgerecht is voor vier personen en bestaat uit twee gevulde, opgerolde sardines per persoon. Daarvoor zijn sardines met een lengte van circa 15 centimeter nodig. Dat is iets korter dan een volwassen sardine, een pelser, kan worden. Verse of ontdooide exemplaren die vaak uit Zuid-Europa worden aangevoerd zijn bij een goedgesorteerde viskraam op de markt te koop.

De sardine is een vette vis. Geschikt én lekker om op houtskool of op een gietijzeren grilpan te roosteren. De vette smaak wordt geneutraliseerd door citroensap over de vis te druppelen.

Bereiding: snijd de koppen van de sardines en haal ze, indien nodig, via de buikholte leeg. Laat de staarten er eventueel aan zitten. Klap de sardines open en trek de helften los van elkaar. Verwijder de graten. Schraap de binnenkant van de zestien sardinehelften goed schoon. Was ze, dep ze droog en bestrooi ze met een beetje zeezout.

Hak de olijven in kleine stukjes. Doe hetzelfde met de ontvelde tomaten. Druk de ontvelde knoflooktenen door een knijper. Meng olijf- en tomatenstukjes, knoflookpulp en peterselie door elkaar. Bestrijk elke sardinehelft met een beetje van dit mengsel en rol ze op. Begin met rollen aan de kant waar de kop heeft gezeten. Steek de rolletjes vast met een cocktailprikker.

Leg ze in een met olijfolie ingesmeerde vuurvaste schaal en besprenkel ze met een beetje olijfolie. Laat de sardines circa 6-8 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden gaar worden. Controleer of ze echt gaar zijn. Verdeel ze over de borden en leg op elk bord een partje citroen. Geef er warm (stok)brood of bruin Turks brood bij. Dit gerecht is ook geschikt om als borrelhap, als tapa, uit te delen. Besprenkel in dat geval elk rolletje met citroensap.

Tip voor luie kokers: koop een potje tapenade van groene of zwarte olijven en besmeer de sardinehelften met dit kant-en-klaar product.

Anne Scheepmaker

Morgen: Tofu met bietjes