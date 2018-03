op nrcnext.nl

City Life in Afrika

De markt voor gestolen autospiegels in Maputo houdt zichzelf in stand, blogt Femke van Zeijl vanuit de hoofdstad van Mozambique. „De jongemannen die bij geparkeerde auto’s de spiegels loswrikken, brengen ze naar de helers op de zwarte markt. De bestolen eigenaar weet deze plekken ook te vinden. Het is de enige manier om weer aan een set achteruitkijkspiegels te komen.”

‘Twitter’ ook voor fictie

New York Times-journalist Matt Richtel publiceert zijn nieuwste boek via ‘microblog’ Twitter en noemt het een Twiller, een samentrekking van Twitter en thriller, schrijft Marie-José Klaver op haar weblog Digitale Zaken.

