Ook veel daklozen door moesson in Assam

De overstromingen in India, die in de laatste twee weken ruim twee miljoen mensen uit hun huizen hebben verdreven, zijn uitgebreid naar de deelstaat Assam. Daar is de Brahmaputra buiten zijn oevers getreden, waardoor nog eens honderdduizenden hebben moeten vertrekken. In Bihar, de zwaarst getroffen deelstaat, willen de autoriteiten alle gestrande dorpsbewoners binnen drie dagen geëvacueerd hebben.

Volgens de autoriteiten in Bihar is de helft van het aantal mensen in nood geëvacueerd. Ongeveer 250.000 verblijven in opvangkampen van de overheid, de rest heeft onderdak gevonden bij bekenden. Er zijn tweeduizend extra militairen naar het gebied gestuurd voor de reddingsactie. Ook komen er nu artsen met medische middelen naar het rampgebied.

De overstromingen in Bihar begonnen twee weken geleden toen een dam in de Kosi-rivier in Nepal bezweek onder de waterdruk en de rivier buiten zijn oevers trad. In Nepal leidde dat tot tienduizenden ontheemden. In het benedenstroomse Bihar zocht het water zich een weg door een oud kanaal, dat overstroomde, en waardoor honderden dorpen onderliepen. Vandaag en gisteren zijn nog eens honderd dorpen overstroomd in Assam.

Bihar heeft elk jaar in de moessontijd last van overstromingen. Ditmaal zijn er gebieden getroffen die doorgaans droog blijven, en waar geen drainagewerken zijn die zoveel water aankunnen. De dam in de Kosi kan pas gerepareerd worden na het einde van de moesson in november.

Hulporganisaties hebben kritiek geuit op de voorbereiding door de deelstaatregering. „Lessen van voorgaande rampen moeten in gedachte worden gehouden bij de planning”, zei ActionAid. Vorig jaar raakten in Bihar ook miljoenen ontheemd tijdens de moesson. „De omvang van de verwoesting is zo groot dat de inspanningen te klein blijken te zijn”, erkende een deelstaatbestuurder.

Veel dorpsbewoners bivakkeren al dagen op de daken van hun huizen en overleven op wilde planten. Er wordt gevochten om plaatsen in reddingsboten, een pakhuis is geplunderd. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat in de kampen „de hitte, in combinatie met de beperkte voorraden aan veilig drinkwater en de slechte hygiëne voor een groot risico op de uitbraak van ziekten zorgen”. In een kamp met achthonderd mensen in het zwaargetroffen district Saharsa ontmoetten journalisten een verpleegster die alleen een doosje paracetamol had. In Bangladesh zijn 50.000 mensen geïsoleerd. (AP, Reuters, BBC)