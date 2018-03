Onderzoeksinstituut Delft Forensics is bezig met een omvangrijke, 100.000 euro kostende reconstructie van de moord op prins Willem van Oranje, op 10 juli 1584 door Balthasar Gerards. Daarmee moet meer duidelijkheid komen over de kogelgaten, waarvan sommigen beweren dat ze pas later in de muur zijn gemaakt. Over de moord maakt de EO een documentaire. (ANP)