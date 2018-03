Onderzoek naar testament Trenet

PARIJS, 2 sept. Het parket in het Franse Créteil gaat onderzoek doen naar het testament van de Franse chansonnier Charles Trenet (1913-2001). Trenet had zijn vermogen nagelaten aan Georges el Assidi, een voormalige bakker die bij hem in dienst was als chauffeur en secretaris. De halfzus van Trenet verdenkt de chauffeur ervan misbruik van diens zwakke gezondheid te hebben gemaakt. In 2006 heeft El Assidi de rechten van het werk van Trenet overgedaan aan een Deense organisatie, zonder overigens het beloofde geld te hebben ontvangen. Trenets La Mer wordt diverse keren per dag ergens uitgezonden.