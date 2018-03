OM eist weer 15 jaar tegen groep Samir A.

AMSTERDAM. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren in hoger beroep tot vijftien jaar cel geëist tegen vijf terrorismeverdachten. Hoofdverdachten Samir A., Noureddin El F. en Mohamed C. hoorden respectievelijk dertien en vijftien jaar eisen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en deelname aan een criminele organisatie die als doel had terroristische misdrijven te plegen. Tegen twee andere verdachten, Soumaya S. en Mohammed H., eiste het OM celstraffen van tien en acht jaar. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde Samir A. eind 2006 tot acht jaar cel, na een eis van vijftien jaar. De rechtbank achtte toen niet bewezen dat de groep waartoe hij en zijn medeverdachten behoorden, een terroristische organisatie was.