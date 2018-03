OESO ongekend somber over Britse economie

De Britse economie staat op het punt in recessie te raken. Met die voorspelling kwam de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vanmorgen in een rapport. Volgens de OESO zal de krimp in het derde kwartaal 0,3 procent bedragen en in de laatste drie maanden van dit jaar 0,4 procent.

De prognose van de OESO is somberder dan die van de Britse regering en de meeste Britse denktanks tot nu toe. Ze volgt op een hectische dag op de wisselmarkten, waarbij het pond gisteren daalde tot zijn laagste koers tegenover de euro sinds de lancering van de gezamenlijke Europese munt in 1999. Ook de koers tegenover de dollar daalde tot het laagste niveau sinds het voorjaar van 2006.

De Britse economie heeft vooral te lijden onder een inzakkende huizenmarkt (een daling van 10,5 procent op jaarbasis volgens de laatste gegevens) en een snel dalend vertrouwen van de consument. De industriële productie daalt en de werkloosheid stijgt.

De zwakte van het pond werd volgens veel waarnemers versterkt door de uitlating van minister van Financiën Alistair Darling zaterdag in The Guardian. Hij zei dat de Britse economie mogelijk werd geconfronteerd met „de ergste economische inzinking in zestig jaar”. Ook stelde hij dat de neergang van de wereldeconomie dieper en van langere duur zal zijn dan gedacht. Hij erkende dat veel kiezers boos op de regering waren.

Zijn opmerkingen kwamen hem op een lawine van kritiek in eigen land te staan, ook binnen zijn eigen Labourpartij. Het is niet de taak van een minister van Financiën het vertrouwen in de economie van zijn land te ondermijnen, meenden veel commentatoren. Hij sprak bovendien zijn chef tegen. Premier Gordon Brown heeft de afgelopen maanden steeds betoogd dat het land juist relatief goed was voorbereid op economische tegenwind.

Het is een publiek geheim dat de verstandhouding tussen beiden de laatste maanden is verslechterd. Darling was zeer geërgerd toen Brown dit voorjaar zijn waarschuwing negeerde dat een voorgenomen belastinghervorming slecht zou uitpakken voor mensen met een kleine beurs. Pas na verzet uit de partij en negatieve publiciteit haalde Brown alsnog bakzeil.