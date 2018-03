Obligatiemarkt weet zich te herstellen

Amsterdam. De obligatiemarkt is in het tweede kwartaal van dit jaar scherp hersteld en is weer terug op het niveau van voor de kredietcrisis. De uitgifte van internationale obligaties steeg van 371 miljard dollar (253 miljard euro) in het eerste kwartaal van 2008 naar 1.071 miljard dollar. Dat heeft de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) gisteren bekendgemaakt. De BIB is de bank van alle centrale banken. Vooral de financiële sector gaf flink meer schuldpapier uit. Met 827 miljard dollar in het tweede kwartaal was bijna sprake van een verviervoudiging. Bij bedrijven was er bijna een verdubbeling tot 131 miljard dollar. Met name obligatieleningen die in euro`s werden uitgegeven deden het goed. Het herstel is opmerkelijk, omdat het vertrouwen in financiële instellingen nog lang niet is teruggekeerd in de markten. Obligatieleningen van banken waren een tijdlang impopulair, omdat ze ofwel te duur waren voor de banken zelf, of omdat investeerders de uitgevende instellingen niet vertrouwden wegens de aanhoudende reeks afschrijvingen en verliezen als gevolg van de kredietcrisis. Daardoor liep de zogenoemde risico-opslag op schuldpapier (de extra rente die uitgevende instellingen moeten bieden bovenop de marktrente) verder op. Uit het kwartaalbericht blijkt verder dat de markt voor hypotheekobligaties het dankzij de Britse centrale bank goed deed.