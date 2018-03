Nutsbedrijf Eindhoven in acute nood

Energiebedrijf NRE, het eerste bedrijf in Nederland dat gesplitst is in een netwerkbedrijf en een handelsbedrijf, zit in acute financiële problemen. De continuïteit en een „aanzienlijk” aantal banen staan op het spel.

Dat bevestigen bestuurders van het netwerkbedrijf NRE. Voor de gemeente Eindhoven dreigt een financiële strop. De gemeente, die grootaandeelhouder is, nam vorige week al een schuld van 60 miljoen euro van een investeerder over en studeert op noodhulp van 70 tot 100 miljoen euro.

De strop toont de risico’s van splitsing van energiebedrijven waarbij de overheid alsnog als vangnet moet optreden. De splitsing van NRE was ingegeven door de omstreden Splitsingswet die energiebedrijven verplicht zich op te delen in een netwerkbedrijf en een handels- en productiebedrijf. Dat zou nodig zijn om publieke belangen te waarborgen, maar de gemeenten hebben NRE met hoge schuld belast.

Wethouder Don (Financiën, SP) van Eindhoven stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid zal nemen en indien nodig bijspringt. André Burg, interim-topman van NRE, zegt dat zijn voorganger met de gemeente een wurgcontract is aangegaan met de Australische investeerder Macquarie, wat de problemen verergerde. Hij weigert commentaar wegens de „precaire situatie”.

Bij de splitsing is het bedrijf drie jaar geleden grote schulden aangegaan. Die werden voornamelijk gebruikt voor een eenmalige uitkering van 274 miljoen euro aan de gemeentes uit de regio die aandeelhouder zijn. Eindhoven ontving zo ruim 250 miljoen euro, dat voor een deel reeds is uitgegeven.

Regels die moeten voorkomen dat netwerkbedrijven te hoge schulden krijgen, zijn nog in ontwikkeling. Vlak voor het reces nam de Tweede Kamer nog een motie aan waarin ze „buitenproportioneel belenen” van netwerkbedrijven ontoelaatbaar acht.

Toezichthouder DTe stelde vast dat het bedrijf te hoge tarieven rekende en legde NRE een lager tarief voor gastransport op. Volgens NRE is die inkomstendaling zo ingrijpend dat die niet met kostenverlagingen op te vangen is.

