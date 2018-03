Janneke Vreugdenhil maakt in deze aflevering Bagna Caoda: ansjovisdip met rauwe groenten. „Eigenlijk is dit helemaal geen zomergerecht want in Italië eet je dit met kardoen, een wintergroente. Maar ik maak het met allemaal zomerse rauwkost”, zegt Vreugdenhil.

