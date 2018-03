Noren berechten verdachte Bosniër

Oslo, 2 sept. Een Noorse rechtbank zet de zaak tegen een van oorlogsmisdaden verdachte Bosnische moslim door. De 42-jarige Mirsad Repak zou zich in 1992 schuldig hebben gemaakt aan verkrachting en marteling van 18 Servische burgers in Bosnië-Herzegovina. Repak vluchtte in 1993 naar Noorwegen. Sinds 2001 is hij Noors staatsburger. Zijn verzoek om het proces ongeldig te laten verklaren, werd gisteren afgewezen.