Nieuwe muziek nog net gespeeld

Eigentijds Festival Toonzetters, Gaudeamus Muziekweek. Gehoord: 31/8, 1/9 Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam. Gaudeamus t/m 7/9, info: www.muziekcentrumnederland.nl.

Stel dat de subsidieverdeling van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten al was gerealiseerd. Dan had het eendaagse festival Toonzetters geen zes concerten vermeld, maar ongeveer twee. Niemand had kennis kunnen maken met het fantastische Trois Visions Tantriques voor harp en saxofoonkwartet van Carlos Michans, overrompelend en virtuoos uitgevoerd door Lavinia Meijer en het Aurelia Saxofoonkwartet. Niemand had de over de hele lengte subliem geconcentreerde uitvoering van André Arends’ Nightwalking door Orkest De Volharding kunnen horen.

Componist Richard Rijnvos schreef volgens een jury met zijn pianoconcert NYConcerto het beste werk van 2007. Hij noemde de nieuwe Buma Toonzetters Prijs een welkome schijnwerper op zijn beroepsgroep, zo afhankelijk van de bedreigde ensembles.

De uitvoerders van NYConcerto, de Radio Kamer Filharmonie en pianist John Snijders, kregen de eveneens nieuwe Muziekgebouw Prijs. Ze lieten in een zinderende uitvoering van Rijnvos’ pianoconcert horen hoe verdiend die was.

Bij de opening van de Gaudeamus Muziekweek riep Henk Heuvelmans van het Muziekcentrum Nederland op om het een week niet over politiek, maar alleen over muziek te hebben. Ook deze week zijn echter weer enkele bedreigde ensembles te horen.

Bij een uitstekend spelend Insomnio Ensemble maakte de Australische componist Peter McNamara (1980) indruk met verbeeldingsrijke klanken in het verder wat richtingloze Landscape of diffracted colours. Het is één van de genomineerde werken voor de Gaudeamus Prijs 2008.

Een titelloos nieuw werk van de Nederlander Reza Namavar (1980) voor saxofoon en ensemble begon met veelbelovende agitatie. Ook later volgden fascinerende momenten, zoals een episode met eenstemmig echoënde melodieën. Namavar kon de lange duur van zijn werk echter niet helemaal waarmaken.

Dat laatste gold nog sterker voor voormalig Gaudeamusprijswinnaar Sampo Haapamäki (Finland, 1979). Zijn Velinikka is het eerste werk ooit geschreven voor kwarttoonaccordeon, maar hij benutte niet de ongekende fijnmazigheid daarvan. Violiste Emi Ohi Resnick kwam met een betoverende, virtuoze uitvoering van Kaija Saariaho’s Graal Theâtre (1997), opgedragen aan de beroemde en veelzijdige violist Gidon Kremer.