NAVO doodt drie Afghaanse kinderen

Kabul. NAVO-militairen hebben per ongeluk drie kinderen gedood bij een artillerie-aanval in het zuidoosten van Afghanistan. Dat heeft de NAVO-troepenmacht ISAF gisteren bekendgemaakt. Volgens de verklaring schoot een patrouille de dodelijke kogels af nadat deze onder vuur kwam te liggen van rebellen in het district Gayan in de provincie Paktika. Zeven andere burgers raakten gewond. De NAVO zegt het incident zeer te betreuren en nader onderzoek te zullen verrichten. Eind vorige maand kwamen bij een Amerikaanse luchtaanval vrijdag in de westelijke provincie Herat ongeveer negentig burgers om, onder wie vijftig kinderen. De Afghaanse president Karzai, die al eerder felle kritiek uitte op burgerslachtoffers die de buitenlandse troepen maken, heeft verklaard hun mandaat te willen herzien.