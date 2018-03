Moskou: toenadering tot EU gaat door

De Russische regering heeft voorzichtig tevreden gereageerd op de uitkomst van de Europese top in Brussel. Moskou noemt, in een verklaring die vandaag is uitgegeven door het Russische ministerie van de Buitenlandse Zaken, de Europese benadering „verantwoordelijk” omdat een meerderheid van de EU de toenadering tot Rusland in principe zegt te willen voortzetten.

De Russische pers reageerde met een mengeling van voorzichtige triomf en schrik.

De onafhankelijke kwaliteitskrant Kommersant noemt de eis van de EU-leiders dat de gesprekken met Rusland over een partnerschap worden opgeschort zolang Russische troepen zich nog in Georgië bevinden een ultimatum. „De Europese leiders hebben duidelijk te verstaan gegeven dat in het geval dat Moskou niet aan de voorwaarden voldoet, het hele complex van relaties met Moskou zal worden herzien.” De krant noemt de EU-maatregelen „ongekend streng” voor Rusland.

Kommersant acht het belangrijk dat de EU de dialoog met Rusland wil voortzetten. Volgens de krant worden de uitkomsten van de top, waar geen sancties tegen Rusland werden ingesteld, door het Kremlin beschouwd als een overwinning voor de Russische diplomatie. De vicevoorzitter van het comité voor buitenlandse zaken in het parlement, Leonid Sloetskij, zei tegen de krant dat de uitkomsten van de EU-top vooruitgang betekenen, aangezien Europa nog altijd een constructieve dialoog met Rusland nastreeft.

De regeringskrant Izvestija neemt traditioneel een veel stoerder standpunt in: Europa zou op de top hebben laten zien dat het op de knieën was gegaan voor de druk die het Kremlin de afgelopen dagen op de EU heeft uitgeoefend om geen sancties in te stellen. Over het gebrek aan eenheid binnen de EU maakt de krant een onderscheid tussen „lidstaten die Rusland goed gezind zijn en lidstaten die bang zijn voor Moskou”.