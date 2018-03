Moeder van dode baby niet vervolgd

Breda, 2 sept. De moeder die vorig jaar in Baarle-Nassau haar elf maanden oude baby urenlang in een snikhete auto achterliet, zal niet worden vervolgd voor de dood van het kind. De gebeurtenis was voor de moeder zo ingrijpend dat een straf vanuit het oogpunt van preventie en vergelding niet opportuun is, heeft justitie in Breda bekendgemaakt. De destijds 33-jarige lerares uit Chaam vergat het kind op 30 mei vorig jaar naar de opvang te brengen voordat ze ging werken. Het jongetje lag vijf uur in de auto toen collega`s van de vrouw hem ontdekten. Het kind overleed door oververhitting en uitdroging.