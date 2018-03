Met schuld beladen nutsbedrijf staat op omvallen

Hebben de inwoners van Eindhoven straks wél verbrede voetpaden, een extra geasfalteerd fietspad en de mogelijkheid om mee te doen aan een proef met gratis openbaar vervoer, maar thuis geen gas en licht? Het is geen vreemde vraag nu het plaatselijke netwerkbedrijf NRE in grote financiële problemen is gekomen, mede door de ruim een kwart miljard euro die de gemeente Eindhoven als aandeelhouder uit de onderneming trok en voor een deel al heeft uitgegeven.

Bij het Brabantse bedrijf is een uitzonderlijke situatie ontstaan waarbij de politiek een grote rol voor zich opeist. NRE zit in de problemen door een combinatie van op geld beluste gemeentes, mismanagement en politieke koerswijzigingen in Den Haag.

De basis van de misère werd in 2005 gelegd, toen de onderneming als eerste in Nederland zichzelf in tweeën deelde. NRE liep in 2005 voor de troepen uit door zich te splitsen in een netwerkbedrijf en een commercieel leveringsbedrijf, anticiperend op de verplichte splitsing die toenmalig minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) voorbereidde.

Het bedrijf dat stroom levert en verhandelt werd verkocht aan het Duitse E.ON. De Australische investeerder Macquarie zou een belang van 49 procent nemen in het resterende netwerkbedrijf dat alvast omvangrijke leningen afsloot en dat gebruikte voor een eenmalig superdividend aan de aandeelhouders: gemeentes uit de regio Eindhoven. Eindhoven zelf heeft zo ruim een kwart miljard euro uit het bedrijf getrokken.

Maar de gewaagde operatie bleek iets te gewaagd. In Den Haag veranderde het politieke sentiment als het om privatisering en splitsing van energiebedrijven gaat. Besloten is dat commerciële partijen geen belang mogen nemen in netwerkbedrijven. NRE bedacht een complexe leningvariant om dit te ondervangen, maar die bleek ook niet haalbaar.

Volgens de huidige interim-bestuursvoorzitter André Burg ging zijn voorganger – die eind vorig jaar gedwongen moest vertrekken – samen met de gemeente een wurgcontract aan met de investeerder. „Ik ben nu een half jaar bezig, maar ik kan niet binnen een half jaar de rotzooi opruimen die de acht jaar daarvoor gemaakt is.”

Macquarie heeft vorige week een eind gemaakt aan zijn Brabantse avontuur. De gemeente heeft de investeerder uitgekocht door een schuld van 60 miljoen euro over te nemen. De twee Britse commissarissen trekken zich terug. Wat achterblijft is een met schuld beladen nutsbedrijf dat ooit geschiedenis wilde schrijven, maar nu op omvallen staat. Het bedrijf wil verder niet reageren vanwege de „precaire situatie”, maar twee bestuurders – NRE zoekt nog naar een financieel directeur en een permanente bestuursvoorzitter – waarschuwden deze zomer in een rechtszaak voor de continuïteit van het bedrijf als een geplande maatregel van de toezichthouder doorgaat. En die gaat door.

NRE heeft nu dringend een kapitaalinjectie nodig, maar de vraag is wie dat gaat doen. NRE onderhandelt met een bankenconsortium. De gemeente Eindhoven studeert al maanden op financiële noodhulp maar zal het gehele bedrag van destijds niet kunnen terugstorten. Een deel van de miljoenen is al geconsumeerd. Het werd gereserveerd om een achterstand aan het wegenonderhoud in te lopen, om wijken te verbeteren of om een proef met gratis openbaar vervoer mee te financieren.

Maar wethouder Hans-Martin Don (Financiën, SP) verzekert dat de gemeente Eindhoven zijn verantwoordelijkheid zal nemen. De gemeente overlegt met een consortium van banken over een oplossing. De vraag is hoeveel de gemeente Eindhoven kan dragen. Van de 260 miljoen die Eindhoven uit NRE ontving werd 45 miljoen opzijgezet, circa 55 miljoen gebruikt voor de overname van Obragas en 160 miljoen euro gereserveerd voor incidentele investeringen. Een deel van dat geld is al uitgegeven. In de gemeenteraad van Eindhoven gaan nu stemmen op de geplande investeringen in het vmbo en in een internationale school te schrappen. Een motie van de VVD om alle uitgaven van de gemeente te bevriezen voor zover die uit de NRE-reserves gaan, werd eerder dit jaar in de gemeenteraad verworpen.

Volgens wethouder Don zal er voor het geplaagde netwerkbedrijf geen 260 miljoen nodig zijn, het bedrag dat door zijn voorgangers uit NRE werd gehaald. In eerste instantie wordt nu door de gemeente gestudeerd op noodhulp van 70 tot 100 miljoen euro, bovenop de 60 miljoen die vorige week nodig was om de lening van de investeerder over te nemen. Bij de schuldsanering wordt ook gekeken naar verkoop en het terughuren van het hoofdkantoor en het grondbezit van NRE.

Maar er zijn wellicht nog meer rekeningen onderweg.

Er bestaan nog steeds zorgen over de kwaliteit van het netwerk. Uit een intern rapport waaruit het Eindhovens Dagblad vorig jaar citeerde, bleek er sprake van structureel achterstallig onderhoud dat door het bedrijf erkend werd. Maar uit vervolgonderzoek van Kema bleek dat er toch geen sprake was van achterstallig onderhoud. Overigens deed een dochter hier onderzoek naar de moeder: NRE is aandeelhouder van Kema.

Grootste bedreiging van het bedrijf is op korte termijn de DTe. De toezichthouder in de energiesector die de tarieven voor het gebruik van gas- en stroomnetten controleert, stelt dat NRE te veel in rekening brengt en heeft een tariefverlaging bij gas verordonneerd. De NRE eiste in kort geding schorsing van die besluitvorming totdat een bodemprocedure is afgerond, want het zou tot grote financiële problemen leiden. Eenzelfde tariefkorting dreigt voor de doorgifte van elektriciteit.

Maar toezichthouder DTe stelde dat NRE minder risico met schulden had moeten nemen. Als de rechter die situatie zou mee laten wegen zouden de afnemers van het nutsbedrijf immers gestraft worden voor de „ondoelmatige managementbeslissingen” die het bedrijf heeft genomen. De voorzieningenrechter wees het spoedeisende karakter van NRE deze zomer af. Wethouder Don wil nu zo snel mogelijk overleg met de toezichthouder. „Want door de aanscherping van de regels, komt NRE nu in de problemen.”

De tegenvallers komen bovenop de 1,5 miljoen euro die NRE kwijt was aan de topman die eind vorig jaar gedwongen vertrok. De topman moest weg onder druk van zowel personeel als de aandeelhouders. De voormalige bestuursvoorzitter eist nog meer vertrekpremie. De gemeenteraad van Eindhoven deed dit jaar een oproep aan ex-topman Dijkstra om alsjeblieft van alle vertrekregelingen af te zien.

Nog een dreigende strop zijn de op afstand uitleesbare slimme gas- en stroommeters die minister van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) wil introduceren. Dat zou NRE met een extra investering van circa 60 miljoen euro opzadelen.

Door al deze onzekerheden waarschuwt de accountant inmiddels voor een mogelijke afwaardering van de bezittingen van NRE. Bij haar goedkeurende verklaring houdt Deloitte een slag om de arm: de tariefwijzigingen en de slimme meters zijn niet in de cijfers verwerkt en „hebben ingrijpende gevolgen voor de financiële situatie”.

NRE was ooit voor landelijke politici hét voorbeeld van een geslaagde splitsing van een energiebedrijf. Voor lokale politici was NRE een grabbelton waar mooie plannen uit betaald konden worden. En voor de managers was NRE hét vehikel om groots en meeslepend zaken te doen. De top is vertrokken en drukt de resultaten met vertrekpremies, voor de gemeente Eindhoven is NRE inmiddels een openstaande rekening geworden en de landelijke politiek is een illusie armer.