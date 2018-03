Maar scepsis is er ook, natuurlijk

Zelfs de politie kwam vorige maand een belangstellend kijkje nemen. Of de werkzaamheden in het pand aan de West-Kruiskade wilden vlotten, was de vraag. Ja hoor, knikten Aryan Tieleman en Ted Langenbach van het nog te openen Rotterdamse poppodium WATT. „Komt helemaal goed.” In burger waren beide dienders over een paar weken van harte welkom bij de officieuze ingebruikname.

Die volgt vanavond, ruim twee jaar nadat het roemruchte Nighttown wegens hoogoplopende schulden de deuren van hetzelfde pand moest sluiten. Op het podium van ‘de duurzaamste club ter wereld’ staat de Amerikaanse punkrockveteraan Iggy Pop (61), vergezeld door zijn al even legendarische band The Stooges. „Een icoon van alle tijden”, zegt creatief directeur Ted Langenbach van WATT. Kaarten voor het optreden waren binnen no time uitverkocht.

Met de doorstart van de concertzaal komt een einde aan de, aldus critici, „culturele kaalslag” in de tweede stad van Nederland. Toonaangevende instellingen als filmhuis Lantaren/Venster verdwijnen immers, mede op aandringen van de gemeente, naar de zuidoever van de Nieuwe Maas. In een poging om de Kop van Zuid definitief bij het stadshart te betrekken – en tot leven te wekken. Eerder vonden het Fotomuseum en de Stichting Kunst Van Rotterdammers al onderdak op de Wilhelminapier.

De opening van WATT betekent volgens kenners en volgers dan ook niets meer of minder dan de culturele wederopstanding van Rotjeknor, of in elk geval het begin daarvan. Eindelijk telt het centrum weer een uitgaansgelegenheid die, als de voortekenen niet bedriegen, (inter)nationaal naam en faam zal gaan maken. Eindelijk heeft het Rotterdamse publiek geen alibi meer om, zeker in de weekeinden, elders zijn vertier te zoeken. Bijvoorbeeld in het populaire popcentrum 013 in Tilburg, dat sinds de aansluiting van Noord-Brabant op het nachtnet eenvoudig te bereiken is.

En eindelijk ook krijgt het jonge, muzikale talent van eigen bodem weer een kans. Want die toezegging doet Langenbach. „Wij zijn geen charitatieve instelling, maar onbekend willen wij niet onbemind laten.” Bij de andere, gesubsidieerde podia spelen de programmeurs veelal op safe, waardoor talent noodgedwongen moet uitwijken en, aldus Langenbach, „het beeld wordt versterkt dat het artistieke leven in Rotterdam op een maanlandschap lijkt”.

Met lede ogen zag Langenbach (49) de laatste jaren toe hoe het culturele aanbod in zijn geboortestad langzaam maar zeker verschrompelde. Vervulde de multiculturele stad (174 nationaliteiten) in de jaren tachtig en negentig nog een voortrekkersrol, sinds de eeuwwisseling „trekt iedere etnische groep zich terug in zijn eigen etnische feestje”.

Van culturele interactie, hét handelsmerk van zijn spraakmakende Now & Wow-formule, was niets meer over, constateerde hij de voorbije twee jaar geregeld. Rotterdam was in de ban geraakt van op geld beluste partyorganisators en hun „verhuurschuurmentaliteit”. Now & Wow, tot ruim anderhalf jaar geleden gevestigd in de Maassilo ‘op’ Zuid, bestaat anno 2008 alleen nog op papier.

Langenbach hoopt met WATT nieuwe bronnen aan te boren, „zodat Rotterdam weer gaat bruisen”. Van horecaondernemers Aryan en Willem Tieleman krijgt hij „een vrijbrief om zijn artistieke inzichten te ontplooien”, zegt de eerste. Wat dat in de praktijk betekent? Langenbach zet in op „een breed kwaliteitspodium, waar de scherpe randjes van pop, dance en hiphop elkaar niet uitsluiten maar juist samenkomen”. Voor de rest wordt het „een hele spannende ontdekkingsreis”.

Scepsis is er ook. Is WATT in staat zichzelf financieel te bedruipen? Of staan de initiatiefnemers binnenkort op de stoep bij de gemeente, net als de voorgangers van Nighttown? Vraag is verder of met het aftreden van de Rotterdamse wethouder Orhan Kaya (Cultuur), nu anderhalve maand geleden, ook het door hem gepropageerde ‘huis van en voor de straatcultuur’, het Urban Podium, van de baan is. Met andere woorden: wel of geen concurrent voor WATT?

Uitgerekend vanmiddag maakt Kaya’s beoogde opvolger, de Delftse oud-wethouder Rik Grashoff, kennis met de Rotterdamse raadsleden. Overmorgen staat zijn officiële installatie gepland. Grashoff is nog niet begonnen of de harde kern van de – traditioneel zeer kritische – culturele sector in de stad heeft al bedenkingen geuit. Reden? Grashoff weigert zijn woonplaats Delft te verruilen voor Rotterdam.

Meer informatie over WATT op www.watt-rotterdam.nl