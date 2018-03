LVMH koopt Van Lent

Louis Vuitton (LVMH), producent van luxe artikelen, is van plan via investeringsgroep Egeria de Nederlandse jachtbouwer Van Lent over te nemen. Van Lent bouwt op Kaageiland luxe motorjachten langer dan 50 meter, waarvan de omzet op jaarbasis met 20 procent groeit. Het bedrijf opereert onder de vlag van Feadship, een combinatie van drie bedrijven; een jachtbouwer, en ingenieurs- en een architectenbureau. Feadship beschikt ondermeer over kantoren in de Verenigde Staten en aan de Cote d’Azur. Bij Van Lent, dat personeel voor grote projecten vaak tijdelijk inhuurt, werken 350 mensen.

Hoeveel geld er met de overeenkomst is gemoeid is niet bekend gemaakt. Ook over omzet en winst van het niet-beursgenoteerde bedrijf worden geen mededelingen gedaan „Onze klanten bevinden zich allemaal in het buitenland. Bovendien hechten onze klanten nogal aan hun privacy”, zegt een woordvoerder.

Eén van de klanten van Van Lent is de Russische oligarch Roman Abramovitsj, ondermeer eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea, die in 2004 het 86 meter lange schip Ecstasea liet bouwen.

Algemeen directeur Belloni van LVMH ziet Van Lent als „een buitengewone kans zijn klanten in het luxe segment iets nieuws te bieden. Bestuursvoorzitter Dick van Lent, die aanblijft als directeur, is eveneens tevreden. De overname is volgens hem een uitstekende mogelijkheid om nog meer vermogenden te bereiken en het marktaandeel van de 160 jaar oude werf succesvol uit te breiden.