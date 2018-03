Live vanuit New Orleans New Orleans. Een televisieploeg doet verslag vanuit New Orleans. De schade voor de stad die drie jaar geleden zwaar werd getroffen door de orkaan Katrina, leek gisteren op het eerste gezicht mee te vallen. Een potentiële bedreiging voor de laaggelegen stad aan de Mississippidelta vormde gisteravond laat, toen deze krant naar de drukker moest, nog wel de bijkomende zware regenval. Ook Katrina was van de derde categorie, toen aanhoudende regenval en acht meter hoge golven op 29 augustus 2005 de dijken om de stad deden bezwijken. Zo’n 80 procent van de stad liep onder water en het grootste deel van de 1.836 doden door de orkaan, viel in New Orleans. De zorgen betroffen gisteravond met name de muur langs het 9 kilometer lange Industrial Canal (hier op de foto), een scheepvaartkanaal dat door het oosten van New Orleans loopt. Door de wind klotst het water over de betonnen muur. Drie jaar geleden begaf de muur het. „We zijn nu redelijk optimistisch”, zei een woordvoerder van de Nationale Garde gisteravond. Gustav kwam rond vijf uur ’s middags Nederlandse tijd aan land, 115 kilometer ten zuidwesten van New Orleans, als een orkaan van kracht 3 op een schaal van 1 tot 5. De visserij en olie-industrie kregen zwaardere klappen te verduren dan de stad zelf. In de uren daarna nam de kracht van Gustav af tot een orkaan van de eerste en zwakste categorie. Bijna twee miljoen bewoners van de Amerikaanse golfkust waren afgelopen weekend op de vlucht geslagen voor de orkaan na waarschuwingen van de federale overheid en van de burgemeester van New Orleans. Ongeveer tienduizend mensen waren in de stad achtergebleven. Door het stormalarm ging de Republikeinse conventie in Minneapolis-St.Paul, in Minnesota, gisteren versoberd van start. President Bush en vicepresident Cheney bleven weg en ook de meeste andere geplande activiteiten werden geschrapt. John McCain, die op de conventie officieel als presidentskandidaat moet worden aangewezen, zei afgelopen weekend dat de situatie van dag tot dag zou worden bekeken. Foto Reuters/Dave Martin A television crew makes a report from the flood wall along the Industrial Canal in the Ninth Ward in New Orleans, Louisiana September 1, 2008. The center of Hurricane Gustav came ashore as a Category 2 hurricane near Cocodrie, Louisiana, the U.S. National Hurricane Center said on Monday. REUTERS/Dave Martin (UNITED STATES)

