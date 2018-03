‘Linkse feiten’ deren aanhang Palin niet

Op het podium benadrukte first lady Laura Bush, nu de orkaan Gustav een halve dag eerder de kust had bereikt, dat „wij allemaal Amerikanen zijn”. Maar in de wandelgangen van de Republikeinse conventie voerden afgevaardigden een ander gesprek.

Door het Excel Center in St.Paul, Minnesota, waar de conventie gisteren met een sober programma begon, gonsde de naam van Sarah Palin, de running mate van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain.

En het ging verreweg de meeste afgevaardigden niet om „de verhaaltjes” die media over de ex- gouverneur van Alaska brachten, zei Laura I. Wiley, een hoogblonde afgevaardigde uit North Carolina. „Dat zijn, begrijp je, de bekende verdachtmakingen van links.”

In de wandelgangen ging het niet over Palins 17-jarige, ongehuwde dochter Bristol, van wie gisteren bekend werd gemaakt dat ze zwanger is. Niet over de vroegere arrestatie van haar man wegens rijden onder invloed. Niet over Palins eerdere lidmaatschap van een partij die bepleit dat Alaska zich afscheidt van de VS. Niet over de advocaat die Palin blijkt te hebben ingehuurd om zich te verweren tegen misbruik van haar macht in Alaska.

Neen, in die wandelgangen hadden ze het vooral over het hoge conservatieve gehalte van Sarah Palin, die een vurig tegenstander van abortus is. In het moderne Amerika bestaat nu eenmaal geen collectief bewustzijn, je hebt linkse feiten en rechtse feiten, en voor het merendeel van de Republikeinse afgevaardigden die hier deze week bijeen zijn, behoort alle nieuwe informatie over Palin tot de linkse feiten – die uiteraard niet te vertrouwen zijn.

Zo kon het gebeuren dat afgevaardigde Laura I. Wiley de hele dag opgeluchte gesprekken voerde met conservatieven die, net als zij, een gat in de lucht sprongen toen Palins voordracht vorige week vrijdag bekend werd. Het aantal conservatieve diehards is op de conventie relatief ruim vertegenwoordigd.

‘Sarah Palin is onze redding’

Zo draait voor Wiley, lid van het Huis van Afgevaardigden in North Carolina, in de politiek alles om de verbreiding van de christelijke moraal. En zij durft er nu wel voor uit te komen: ze is „een van de vele conservatieven” die twijfelden aan McCain. Zijn non-conformisme is niet slecht. Zijn steun aan de oorlog in Irak goed. Maar zijn christelijke waarden? Ze wéét het niet.

Sarah Palin wordt in de Republikeinse rijen gezien als conservatieve soulmate, een vrouw die kan voorkomen dat de conservatieve principes van de partij verwateren. Palin heeft alleen maar goede standpunten. Ze wil dat het creationisme (God als schepper van de Aarde) naast de evolutieleer op openbare scholen wordt onderwezen. Ze bepleit seksuele onthouding voor tieners, en is tegen seksuele voorlichting en abortus. Ze betwijfelt of de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt.

„Dát noem ik nou een conservatieve kandidaat”, zei Laura I. Wiley. „De media roepen wat er niet aan haar deugt, wij komen onderling tot de conclusie dat zij onze redding is. Interessant, hè?”

Over de ogenschijnlijke inconsistenties in Palins persoonlijke leven kan ze onmogelijk negatief oordelen. Palin zegt dat politici familiewaarden moeten verdedigen, en daarom seksuele onthoudingen voor tieners nastreven. Maar haar 17-jarige dochter blijkt ongewenst zwanger. „Er is daar iets fout gegaan, natuurlijk”, zegt Wiley. Belangrijk in het leven is niet hoe je faalt, maar hoe je er bovenop komt. „Haar dochter wil geen abortus. Dat is goed. Palins familie beschermt haar. Ook goed. Vertrouwenwekkend.”

Tijdens de korte sessie die de conventie gisteren belegde, was diezelfde opluchting ook op te tekenen. Maar niet altijd was duidelijk waar verontwaardiging overging in bluf. William J. Owens, ook uit North Carolina, stond tussen andere zwarte Republikeinen zijn nieuwe boek aan te prijzen – een aanval op het lage christelijke gehalte van Obama. Een nicht van Martin Luther King schreef het voorwoord: „Zijn politiek legt een vloek over De Droom.”

Het gaat ook Owens om abortus, familiewaarden en, zoals hij het noemt, het besef dat mensen alleen door God beschermd kunnen worden, niet door de overheid. Sarah Palin doorziet dat, zegt hij. „Daarom is zij onze lieveling.”

Als tijdens het gesprekje via de alomtegenwoordige blackberries bekend wordt dat de Republikeinen inderhaast tien juristen naar Alaska sturen voor extra antecedentenonderzoek naar Palin, heeft hij even een moeilijk moment. Is dit geen teken dat McCain Palin niet meer vertrouwt, en haar onvoldoende heeft onderzocht?

Welnee, zegt hij. Palin is op Alaska eerder tegen prominente Republikeinen opgestaan. „Dan maak je natuurlijk vijanden. Die zullen ze wel even in kaart moeten brengen.”

