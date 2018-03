Kortsluiting legt graanmarkt in as Multan, 2 sept. Omstanders kijken naar een felle brand die vanmorgen woedde op de graanmarkt in Multan, een stad in de Pakistaanse provincie Punjab. Een enorme vlammenzee legde circa veertig winkels op de markt in as. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting. Multan is een duizenden jaren oude stad met meer dan een miljoen inwoners. De stad is een belangrijk centrum voor fabricage van kunstmest en de verwerking van landbouwproducten als katoen, suikerriet en graan. Foto AP People look at a fire erupting from the a grain market in Multan, Pakistan, Tuesday, Sept. 2, 2008. A massive blaze swept 40 shops of a grain market caused by short circuit on early Tuesday morning, an official said. (AP Photo/Khalid Tanveer)

Associated Press