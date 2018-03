Jiskoot adviseert Boekhoorn

Na ex-Ahold-topman Cees van der Hoeven, heeft investeerder Marcel Boekhoorn opnieuw een oud-topbestuurder weten aan te trekken. Voormalig ABN Amro-bankier Wilco Jiskoot is per vandaag zijn parttime adviseur geworden. In een vlaag van uitzonderlijke openheid heeft Boekhoorn daar vandaag zelf een persbericht over verstuurd – de eigenaar van gratis dagblad De Pers mijdt liever de publiciteit.

Tot mei van dit jaar was Jiskoot de grote dealmaker van ABN Amro. Als hoofd van de zakenbank begeleidde hij menig beursgang en smeedde hij talloze fusies en overnames. Ook met Marcel Boekhoorn, sinds hij eind jaren negentig als investeerder voor zichzelf begon, deed Jiskoot al veel zaken. Zo was hij onder meer betrokken bij de financiering en verkoop van Telfort aan KPN en het van de beurs halen van modemerk McGregor.

Boekhoorn zegt Jiskoot te hebben benaderd wegens diens omvangrijke netwerk en kwaliteiten als zakenbankier. „Ik ben blij dat Wilco erbij komt. Hij geeft ons team een nieuwe dimensie.” Jiskoot noemt Boekhoorn op zijn beurt „een uitmuntende zakenman”, met een „indrukwekkende lijst van bedrijfsbelangen”.

Als adviseur zal Jiskoot een paar dagen in de maand voor Boekhoorn werkzaam zijn. Hij zal als aandeelhouder meelopen in transacties die hij voor Boekhoorn begeleidt. Jiskoot blijft overigens voornamelijk actief als adviseur van Royal Bank of Scotland, de bank die zijn tak van ABN Amro vorig jaar overnam.