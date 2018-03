Internet Weblog van de dag

Google lanceert een eigen browser. Internetjournalist Marie-José Klaver schrijft in haar weblog over digitale zaken: privacy, wetgeving, beveiliging, bijzondere websites en cybercultuur. Zoals over een nieuwe browser:

„Google brengt een eigen webbrowser uit. De browser, die Chrome heet, verschijnt vandaag als testversie in honderd landen. Volgens het weblog van Google is Chrome ‘gestroomlijnd en simpel’ en ‘schoon en snel’. Elke tab is een eigen omgeving zodat niet de hele browser crasht als de gebruiker een slechtwerkende website laadt. Google is van mening dat behoefte bestaat aan een nieuwe browser, omdat internetters steeds meer tijd doorbrengen in hun browser. „All of us at Google spend much of our time working inside a browser. We search, chat, email and collaborate in a browser. And in our spare time, we shop, bank, read news and keep in touch with friends — all using a browser.” Chrome, een open source project, is volgens Google beter in staat om te communiceren met het nieuwe web, waar sites eigenlijk geen pagina’s meer zijn maar applicaties (videoplayer, games, chatprogramma’s enz.). Chrome heeft net als Internet Explorer 8 een privacymodus of ‘pornoknop’ genaamd ‘Incognito’. Tijdens het surfen in een Incognito-venster wordt de surfgeschiedenis niet op de pc opgeslagen.

