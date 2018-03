In Glasgow kun jeweer een ‘fout’ shirt dragen

De fans van Rangers FC hebben de komende maanden in Glasgow opnieuw de bragging rights, het recht om zich de sterkste van de stad te noemen. Hun club won de eerste derby van het nog prille voetbalseizoen met 4-2, en dan nog wel in het hol van de groen-witte leeuw, Celtic Park. De zevenduizend fans vierden de overwinning alsof de titel al was gewonnen, terwijl een groot deel van de 53.000 Celticfans tien minuten voor het einde van het duel al op weg naar huis was gegaan of een kroeg bij Gallowgate was ingelopen, om aldaar het verdriet weg te spoelen of zich moed in te drinken. Want dat zullen ze nodig hebben vandaag, als ze op de werkvloer of in de klas met de fans van de rivaal worden geconfronteerd.

„Er valt af en toe nog wel een rake klap, maar de rivaliteit hier op school blijft nu beperkt tot verbale plaagstoten. Ook het zware schelden is er niet meer bij”, zegt Roisin Rea, lerares aan de St. Mungo’s Academy in het oosten van Glasgow. De school ligt naast Celtic Park in een buurt met vooral Celticfans, maar er komen ook jongens en meisjes in een blauw Rangersshirt naar de klas. „Vroeger spraken ze niet eens met klasgenoten in een groen-wit shirt, nu spelen ze vaak samen.”

Net als tientallen andere scholen werkt St. Mungo’s sinds vijf jaar mee aan de sociale projecten van Celtic, Rangers en het stadsbestuur. Trainers van beide clubs geven er clinics, studenten die hun best doen maken kans op een speciale cursus van tien weken, met als eindbeloning een wedstrijd bij een van de clubs. „We focussen op probleemkinderen: diegene met gedrags- of leerproblemen, spijbelaars, kinderen met emotionele problemen”, zegt Tony Russel, die het programma namens Celtic coördineert. „We proberen bij jongeren hun zelfbeeld op te krikken. En hun respect voor anderen bij te brengen. Zo groeit de verstandhouding, ook al zijn ze fans van rivaliserende voetbalclubs. Daarom is het zo belangrijk dat beide clubs bij de projecten betrokken zijn.”

Ruim tweeduizend leerlingen volgden al zo’n programma, en Russel gelooft dat ze de boodschap van tolerantie en samenwerking die er wordt geleerd, ook doorgeven aan vrienden en familie.

Celtic-Rangers, bijgenaamd de ‘Old Firm’, is een beladen duel. Omdat het om de twee beste teams van Schotland gaat die al jarenlang de competitie domineren. Zeges in de stadsderby zijn vaak bepalend, zoals vorig jaar, toen Celtic in april zijn twee thuisduels tegen Rangers won en zo alsnog in staat was om na een achterstand de derde landstitel op rij binnen te halen.

Maar Celtic-Rangers gaat om veel meer dan voetbal. Het duel bevindt zich in het hart van een van de grootste problemen in het westen van Schotland, de nog steeds bestaande kloof tussen katholieken en protestanten. Ze hebben hun eigen verenigingen en tradities. Wantrouwen, onbegrip en vooroordelen van de ene gemeenschap tegenover de andere verscheuren nog steeds een groot deel van de samenleving.

De scheiding tussen protestant en katholiek zorgde er aan het eind van de negentiende eeuw voor dat er twee voetbalclubs ontstonden in de stad. De oudste is Rangers FC, in 1872 opgericht door vier protestanten en vernoemd naar een Engelse rugbyclub, om de trouw aan de Engelse buren te illustreren. Toen voetbal populairder werd en jongeren uit de katholieke Ierse migrantengemeenschap zich meldden, werden ze geweigerd.

Het plan ontstond om dan maar een eigen club te beginnen, zeker toen de Ieren uit Glasgow in 1887 in Hampden Park een club met Ierse roots uit Edinburgh, Hibernian, de Schotse beker zagen winnen. De katholieke broeder Walfrid nam het initiatief, en in 1888 speelde Celtic zijn eerste wedstrijd.

Broeder Walfrid, die niets had met voetbal maar ‘zijn jongens’ aan een zinnige vrijetijdsbesteding wilde helpen, stelde twee voorwaarden: de club zou niet discrimineren op basis van religie of ras, en de opbrengst van de club zou deels gaan naar de ‘Poor children’s dinner table’. Dat was een gaarkeuken voor de jeugd in Glasgow, toen een industriestad met schrijnende armoede, vooral bij de Ierse migranten die als goedkope arbeidskrachten in de metaalindustrie en de scheepsbouw werkten.

Het verschil tussen beide clubs bleef duidelijk: Celtic won zijn grootste beker, de Europa Cup I, in 1967 met Jock Stein, een protestantse coach. Rangers stapte pas in de jaren negentig af van de politiek om geen katholieken te contracteren.

In 1888 werden de eerste duels tussen Celtic en Rangers gespeeld, toen nog vriendschappelijk. In 1890 stond de eerste officiële Celtic-Rangers op het programma. Celtic won het bekerduel met 1-0, en een journalist noteerde dat beide teams speelden alsof ze ‘old, firm friends’ waren.

Het zou duren tot de jaren dertig voor de rivaliteit gewelddadige kanten kreeg. Dat gebeurde niet toevallig na de opdeling van Ierland in een zuidelijk, katholiek deel, en een noordelijk, protestants deel. Celticfans zwaaiden voortaan met de Ierse driekleur, aanhangers van Rangers introduceerden de Union Jack in het voetbalstadion. De historische scheiding tussen katholiek en protestant kreeg er een politieke dimensie bij: republikein versus royalist. Naast het veld ontstond menige knokpartij.

De rellen werden heviger eind jaren zestig, begin jaren zeventig en liepen parallel met ‘the Troubles’ in ‘the North’ (voor Celticfans) of Ulster (voor Rangers). Na een derby was het vaak onrustig van Glasgow tot Belfast. „Waar ik opgroeide kon je in elkaar worden geslagen omdat je een Celticshirt droeg. Wedstrijden durfden we al helemaal niet te bezoeken, de reis naar Glasgow was te gevaarlijk”, zegt Jim, ambtenaar bij de EU die opgroeide in Belfast.

Cara Henderson weet hoe dat voelt. In 1995 was ze 16 toen haar vriendje Mark werd vermoord omdat hij in een Celticshirt langs een kroeg vol Rangersfans liep. Het duurde tot 2000 voor ze actie ondernam. Toen zag ze Donald Findlay, vicevoorzitter van Rangers en de advocaat van de moordenaar van haar vriend, op een video anti-katholieke liederen zingen op een feest met Rangersfans.

„Toen besefte ik dat dit niet over voetbal ging, dat het probleem veel dieper zat. Dat al dat verbale geweld ook tot fysiek geweld kan leiden. Het was de eerste keer dat er openlijk over werd gepraat in Glasgow. Daarvoor vonden we het normaal, het hoorde bij de stad”, vertelde Henderson in 2000 aan dagblad The Guardian.

Ze stond aan de basis van de campagne ‘Nil by Mouth’, om Glaswegians ervan te overtuigen dat ook woorden gevaarlijk kunnen zijn. Toen een studie van de universiteit van Edinburgh uitwees dat veel Schotten de clubs zien als aanstichters van het kwaad en niet als uitlaatkleppen ervan, werd besloten om in de ‘Old Firm Alliance’ mee actie te ondernemen tegen het geweld. Sindsdien is schelden in stadions strafbaar, de posters van Nil by Mouth, die oproepen tot tolerantie, sieren nu iedere straathoek van Glasgow.

In scholen als St. Mungo’s is het resultaat duidelijk, meent lerares Rea. „Het ijs is gebroken. Nu komen jongens met elkaar in contact die elkaar vroeger ontweken, gewoon omdat ze een ander voetbalshirt dragen. En natuurlijk wordt er gelachen en is er rivaliteit, maar dat mag. Dat hoort bij voetbal, zeker hier in Glasgow.”