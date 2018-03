Impopulaire Japanse premier Fukuda weg

De Japanse premier Yasuo Fukuda heeft gisteren onverwachts zijn aftreden bekendgemaakt. Met de stap wil hij de politieke patstelling doorbreken die rond zijn impopulaire regering is ontstaan.

„Het huidige politieke vacuüm kan niet blijven bestaan. We hebben een nieuw team nodig om beleid te maken”, lichtte Fukuda zijn besluit toe. De politieke besluitvorming in Japan ligt al geruime tijd praktisch stil omdat de oppositiepartij DPJ het hogerhuis controleert en daar belangrijke wetgeving blokkeert.

Nu de premier is afgetreden moet regeringspartij LDP een nieuwe regeringsleider aanwijzen en de kandidaat aan het lagerhuis voorstellen, waar de partij een meerderheid heeft. Het aftreden van Fukuda betekent dus niet dat er automatisch verkiezingen komen. Wel worden die nog voor het einde van dit jaar verwacht. De zittende regering kan de verkiezingen tot het einde van 2009 uitstellen.

Fukuda verving begin augustus een groot deel van zijn ministers om de steun van zijn regering te vergroten. Bovendien benoemde hij zijn politieke rivaal Taro Aso als secretaris-generaal van de LDP. Naar verwachting zal de charismatische en populaire Aso vanuit die post een belangrijke rol gaan spelen bij de komende verkiezingen.

Fukuda’s vertrek komt vlak voor het Japanse parlement weer bijeen zal zijn. Dat begint na het zomerreces half september weer met vergaderen. Op de agenda staat een aantal gevoelige politieke onderwerpen, waaronder de verlenging van de missie van het Japanse leger in de Indiase Oceaan waar het Amerikaanse schepen van brandstof voorziet. Andere thema’s die aan bod komen zijn de belasting op benzine en het nieuwe ministerie van Consumentenzaken.

„Dit is onvergeeflijk. Zelfs in Japan. Het is de tweede achtereenvolgende premier die voortijdig aftreedt”, stelt Koichi Nakano, hoogleraar politicologie aan de Sophia Universiteitin Tokio. „Politiek ligt alles ten minste twee weken of een maand stil.” (Reuters)