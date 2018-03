Ik ben aan het opruimen in het huis van mijn moeder, die pas is overleden. Omdat ik twijfel over een kastje, bel ik mijn zoon op zijn mobiel. Als hij opneemt, is het heel even stil.

Dan hoor ik: „Zo oma, heb je een beetje bereik daar?”

