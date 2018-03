Hirsch Ballin wil meer arrestaties voor huiselijk geweld

DEN HAAG. De politie moet de komende jaren meer verdachten van huiselijk geweld arresteren. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) kondigt dat aan in een plan van aanpak dat hij gisteren mede namens enkele collega's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hirsch Ballin wijst er in zijn brief op dat geweld in de privésfeer een van de omvangrijkste geweldsvormen in de samenleving is. `Op de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, op de tweede plaats`, schrijft hij. Slachtoffers ervan zijn meestal vrouwen (85 procent) en kinderen, maar ook mannen, ouders en ouderen. De politie krijgt jaarlijks ruim 63.000 meldingen van huiselijk geweld binnen. Naar schatting is dat slechts 12 procent.