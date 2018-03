Het Westen begrijpt de wereld niet meer

‘Kernenergie is schoon, het is ook héél veilig en je wilt voor je energie niet afhankelijk zijn van andere landen, van de Rússen, met hun gas.” Aan het woord is Hans Wiegel die in zijn zomertuin gezeten zo blauw en vertrouwenwekkend mogelijk de camera in kijkt. Na hem zien we oud-premier Lubbers en oud-milieuminister Alders een vergelijkbare boodschap brengen: Nederland moet ophouden met zo moeilijk te doen over kernenergie. De makers van het Netwerk-item lijken geheel gewonnen te zijn voor dit standpunt, en toegegeven moet worden dat alles wijst op het ongelijk van PvdA-woordvoerder Diederik Samsom die spreekt over vliegtuigen die zich in kerncentrales zouden kunnen boren, over enorme hoeveelheden onvernietigbaar afval, over boeven met kwade bedoelingen die dat afval zouden kunnen stelen.

Hij lijkt steeds meer op zijn stoel te gaan draaien en steeds verlangender te zijn naar echte cijfers en echte feiten, want niets van wat hij zegt blijft onweersproken door de directeur van onze enige werkende kerncentrale, Borssele, die (de centrale, niet de directeur) in zijn eentje voor 4 procent van de Nederlandse energiebehoefte zorgt. Wat meer is, zo vertellen de Netwerkers erbij, „dan alle Nederlandse windmolens bij elkaar”. Een vliegtuig is zacht vergeleken met de betonnen koepel die het radioactieve gedeelte van de centrale beschermt, zegt de directeur. Het afval dat jaarlijks uit zo’n centrale komt, heeft de omvang van één flinke verhuisdoos en wordt zodanig opgeslagen dat het onbenaderbaar is: wie zich toegang verschaft tot de afgewerkte staven zal dat niet overleven.

En natuurlijk is het nu heel veilig. Tsjernobyl „die oude, vieze, Rússische kerncentrale die heel gevaarlijk was” (Wiegel) moeten we nu maar eens vergeten, moderne centrales ontploffen niet meer. Zelfs Samsom denkt dat niet.

Waar wachten wij nog op? Op het kabinet, dat andere problemen heeft nu de jacht geopend is op wetsovertreders in de jaren tachtig. Staatssecretaris Bussemaker heeft iets verkeerds gedaan toen. En Rita Verdonk ook, voor de televisie altijd een bijzonder dankbaar onderwerp, want zij komt altijd, of ze laat zich bellen voor commentaar en gaat dan met een staalhard gezicht en veel „nou, kijk’’ en „dus eh...” zitten draaien dat het een aard heeft. Bij Knevel & Van den Brink deed ze een goede poging in aanmerking te komen voor de gedeelde draaikontenprijs samen met Samsom.

De huichelaarsprijs gaat naar Knevel & Van den Brink zelf: beetje met uitgestreken gezichten Telegraafje gaan zitten spelen en net doen alsof er niets ergers is dan dat een politicus ooit de wet, de wét! zou hebben overtreden. En dan gaat het om: op een terrein zijn waar je niet mocht komen, niet meteen vertrekken als de politie je sommeert. Hou toch op. Wat een misselijkmakende, kleinzielige onzin.

Het was allemaal des te benauwender na de briljante Tegenlicht-uitzending, die eigenlijk een lang en ongelooflijk interessant college was van Kishore Mahbubani, voormalig VN-ambassadeur van Singapore. Hij dacht dat de wereldbol binnenkort voornamelijk van de andere kant zou worden bekeken, daar waar Azië ligt. „Het vermogen van het Westen om de wereld te domineren loopt ten einde.” Het Westen zou er goed aan doen eens een beetje anders te gaan denken en zich open te stellen voor de veranderingen in de wereld. Waarom maakt men daar zo’n icoon van ‘democratie’? Waarom wil men niet begrijpen dat veranderingen beter geleidelijk gaan dan snel, waarom moet China, dat een enorme groei doormaakt, waar het beter gaat dan ooit tevoren, alleen maar de les gelezen worden over mensenrechten, nota bene na Guantánamo Bay, en geen erkenning krijgen voor de prestaties die er ook geleverd worden? Waarom begrijpt men niet dat China in eerste instantie uit is op orde en stabiliteit? Dat de Chinezen met afgrijzen hebben gezien in wat voor chaos de Russen terechtkwamen na de omwenteling, en hoe het Westen niet hielp maar grijnzend naar de ellende keek en zei: goed zo, zo werkt democratie?

Enfin, hij zei heel veel om eens over na te denken.