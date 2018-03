Niets is wat het is in Moord op de boodschappenjongens, het originele debuut van Perihan Magden (Athenaeum, €17,95) aldus Margot Dijkgraaf. ‘De roman zit vol met gezichtsbedrog en valse schijn. Gangbare beelden worden gemanipuleerd, dialogen hebben een dubbele bodem. Personages bewegen zich in een magisch-realistische wereld, ze hebben vreemde namen, gaan ergens naartoe en komen dan weer uit bij het punt van vertrek – waar inmiddels alles anders is.

Magdens boek heeft iets weg van een detective of sciencefiction, maar het heeft lak aan de wetten die daar gelden. De lezer wordt bewust of onbewust op een dwaalspoor gezet. De verteller strompelt door het leven, vallend, drinkend, zoekend naar betekenis die uitblijft. En toch is het daar om te doen: „tegenwoordig struikel je over de mensen die de hele tijd maar roepen dat ze niets, helemaal niets van het leven begrijpen. Alsof ze ook maar iets hebben ondernomen om het leven te begrijpen! Alsof ze uit hun luie stoel zijn opgestaan om het leven te begrijpen!” Dit krachtige, originele debuut maakt nieuwsgierig naar de andere romans die Magden inmiddels in Turkije heeft gepubliceerd.’