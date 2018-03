Haven en goed

Vanaf 2013 moeten de allergrootste containerschepen kunnen afmeren in de haven van Rotterdam. Gisteren gaf burgemeester Opstelten het startschot voor de werkzaamheden aan de Tweede Maasvlakte, een buitengaats gebied van twintig vierkante kilometer dat de haven eenvijfde groter moet maken. Ruim 290 kubieke meter zand moet daarvoor zorgen.

Het havenbedrijf is met de activiteiten begonnen ondanks een aantal nog lopende bezwaarprocedures. Het is Rotterdam moeilijk kwalijk te nemen dat het haast heeft. Bezwaren hebben een besluit zeer lang uitgesteld, en de wereld draait door. Ruim zesduizend pagina’s aan rapportage over milieueffecten verder werd het de Rotterdammers kennelijk te veel. Er kan over worden getwist of met zo’n project mag worden begonnen als er nog procedures lopen. Rotterdam doet er daarom goed aan geen onomkeerbare werkzaamheden te laten verrichten voor alle bezwaren zijn afgehandeld.

Dat de Tweede Maasvlakte er nu toch komt, is voor een belangrijk deel een gevolg van het feit dat veel meer rekening wordt gehouden met milieueffecten. Maar de werkelijke ommekeer is economisch van aard. Het aanvankelijke bezwaar was dat er simpelweg een nog grotere doorvoerhaven zou worden gebouwd, die wel een milieubelasting zou opleveren maar nauwelijks toegevoegde waarde voor de economie. Dat dit ‘schuiven met dozen’ meer voeten in de aarde heeft, is gelukkig steeds breder geaccepteerd. Er zijn veel mogelijkheden voor tussentijdse bewerking van goederen, die een bijdrage levert aan de nationale economie.

Europa heeft bovendien een haven nodig waar schepen met een grote diepgang toegang hebben. De opkomst van Azië en de groeiende wereldhandel hebben tot gevolg dat het verscheepte tonnage blijft groeien. Grotere containerschepen zijn rendabeler en verbruiken in de regel minder brandstof per eenheid lading. De Tweede Maasvlakte kan zulke schepen straks aan en vergroot sowieso de capaciteit van Rotterdam, dat al aan zijn grenzen zit.

Het alternatief is dat schepen uitwijken naar havens als Antwerpen en Hamburg. Bezwaren tegen de Tweede Maasvlakte in het kader van de strijd tegen de mondiale uitstoot van broeikasgassen hebben daarom weinig zin. Zonder uitbreiding in Rotterdam zou dat probleem niet worden verminderd, maar slechts verplaatst. Als de haven zich aan het voornemen houdt doorvoer naar het achterland vooral per trein en schip te laten plaatsvinden, zou Rotterdam in dat opzicht weleens het beste alternatief kunnen zijn.

De start van de Tweede Maasvlakte valt bij toeval samen met de hernieuwde discussie van nog een uiterst gevoelig dossier. Opnieuw bracht het CDA gisteren de voordelen van kernenergie onder de aandacht. Pikant is dat er sinds jaar en dag vijf locaties worden vrijgehouden voor eventuele kerncentrales: westelijke Noordoostpolderdijk, Moerdijk, Eemshaven, Borssele én de bestaande Maasvlakte. Wellicht dat de Tweede Maasvlakte een zesde alternatief kan worden.