Gustav heeft New Orleans gespaard, zoals ruwe jongens wel vaker doen als ze door hun ouders en hun meisje erop gewezen worden dat hun wangedrag ondraaglijk wordt.

Gustav hield zich in, hij wilde niet opnieuw de spuigaten uitlopen. Maar vertrouw hem nooit, volgend jaar heeft hij weer een paar borrels te veel op en dan barst hij los als nooit tevoren. En je zult zien dat al die bewoners die nu nog braaf naar hun burgemeester luisterden en zich lieten evacueren, dan met geen stok meer hun deur uit te krijgen zijn.

In de opluchting over een afgewende ramp (in New Orleans was het eerder de ramp die zich afwendde) ontstaat ruimte voor een kortzichtige euforie. Heel menselijk, want we moeten door, we kunnen niet de hele dag met het ernstigste rekening houden.

Terwijl Gustav gistermiddag zijn oog op New Orleans en omstreken richtte, liep ik tegen zessen door Amsterdam-West. Opeens zag ik in de verte commotie ontstaan op een drukke verkeersweg. Er moest net een ongeluk gebeurd zijn.

Kort na de eerste politieauto kwam ik op de plek van het onheil. Er stonden nog maar enkele volwassen toeschouwers en een groepje kinderen, die verdwaasd toekeken. Het was alsof er een reusachtige bom ontploft was en iedereen nog bezig was bij zijn positieven te komen. De sirene in de politieauto loeide niet meer, er was alleen nog de stilte van de verbijstering.

Schuin op het wegdek stond een zwarte personenauto zonder bestuurder. De rechterkant, het portier vooral, was totaal verwrongen, alsof de bliksem er was ingeslagen. Op de stoep stond een andere auto, een taxi, die zich met zijn voorkant in een boom had geboord.

De eerste speculaties over de oorzaak deden al snel de ronde. De zwarte auto zou hebben willen afslaan en toen in de flank zijn geraakt door de taxi. Ik keek naar de taxichauffeur. Hij stond opzienbarend ongedeerd en laconiek tegen zijn auto geleund, als iemand die zich afvroeg hoe lang het oponthoud nog zou duren. Hij had de klap van zijn leven gehad, maar het moest nog tot hem doordringen.

Een ambulancewagen snelde toe. Het personeel sprong eruit en nam een lange, kale man apart, die zich onopvallend langs de weg had opgehouden. Hij moest de bestuurder van de zwarte auto zijn. Hij werd gemaand stokstijf stil te staan, terwijl zijn schedel aan alle kanten beklopt werd. Daarna bond men hem voorzichtig languit op een stalen brancard vast.

„Wie heeft gezien wat er precies gebeurd is?” vroeg een politieman.

„Wij!” riepen een paar jongetjes. „We waren hier aan het spelen.”

„Dan kom ik straks bij jullie.”

En toen kwamen de moeders.

Ze stortten zich uit de omringende flatgebouwen, dodelijk ongerust. Ze hadden sirenes gehoord en hun eerste gedachte was geweest: „Mijn kind!”

Ik dacht aan de vreselijke meters die ze hadden afgelegd, de angst kloppend in hun keel. In de verte die onheilspellende auto’s en de toeschouwers. Was hun kind daarbij – of niet meer?

Toen, goddank, de bevrijding. Gelach, gesnater, alles weer onder controle.

Ik keek naar de drukke verkeersweg waar het allemaal gebeurd was en die ongehinderd doorging met loeien en brullen. De Gustav van het gemotoriseerde vervoer. Soms knijpt hij een oogje dicht, soms niet.