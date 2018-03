„Er is gebeld van het gemeentehuis”, meldt Gerarda.

„Of wij het op prijs zouden stellen als de burgemeester langskomt met een bloemstuk of een fruitmand in oktober, wanneer we vijftig jaar getrouwd zijn.”

„En, wat heb je gezegd?”

„Dat het me meer iets leek voor ouwetjes.”

Otto Holzhaus