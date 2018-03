Geluk in de liefde zit in de genen

Een genvariant verhoogt bij mannen de kans op een slecht huwelijk. Dat blijkt uit Zweeds-Amerikaans vergelijkend onderzoek bij 522 tweelingen. Elke tweelinghelft kreeg vragen voorgelegd als: „Heeft u afgelopen jaar een huwelijkscrisis meegemaakt?” En: „Hoeveel interesses deelt u, behalve het gezin?” De studie verschijnt vandaag in Proceedings of the National Academy of Sciences.

De veertig mannen met de variant (twee kopieën van ‘allel 334’) bleken het ongelukkigst. Van hen had eenderde een huwelijkscrisis meegemaakt, tegen 15 procent van de anderen. De gendragers waren ook twee keer zo vaak ongetrouwd. Bij vrouwelijke tweelingen was er geen verband.

Bij spits- en woelmuizen was al gebleken dat het stukje DNA de paarbinding beïnvloedt. Bij mensen heeft het gen, dat het hormoon vasopressine reguleert, effect op de passie voor dansen.