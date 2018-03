‘Geen zekerheid over rol Cramer’

Adviesbureau Ernst & Young kan nog geen uitsluitsel geven over de betrokkenheid van minister Cramer (Milieu, PvdA) bij een advertentie uit 1986 waarin steun werd betuigd aan het actieblad Bluf!. Volgens het bureau was de tijd te kort om een feitenonderzoek af te ronden. Dat heeft minister Cramer vanochtend bekendgemaakt.

Naar verwachting komt er vandaag nog een spoeddebat over de kwestie. De PVV kondigde vanmorgen aan een motie van wantrouwen tegen Cramer in te dienen, omdat volgens deze partij vaststaat dat de minister op de hoogte was of had moeten zijn van de bewuste advertentie.

In de advertentie van 21 juni 1986 spraken 178 personen en organisaties, onder wie ene ‘Jaqueline Kramer’, hun steun uit aan de werkwijze van Bluf! om gestolen documenten te openbaren. Hierin werd gerefereerd aan een omstreden artikel uit het actieblad waarin privé-adressen van topambtenaren werden gepubliceerd. Om strafrechtelijke vervolging van het blad en zijn drukker te frustreren, werd in de advertentie de verantwoordelijkheid opgeëist voor de publicatie van uitgaves van het actieblad.

Ernst & Young spreekt wel van een „beeld” dat zich „aftekent” over de betrokkenheid van de huidige minister. Het bureau heeft tot nu toe „geen bevestiging” gevonden dat Cramer zou zijn benaderd en/of toestemming heeft gegeven haar naam onder de advertentie te plaatsen. Direct betrokkenen bij de advertentie zeggen dat geen van hen de huidige minister destijds heeft benaderd.

De VVD is ontevreden over het feitenonderzoek en de antwoorden van premier Balkenende op vragen die aan hem over de kwestie zijn gesteld. Kamerlid Helma Neppérus: „Wij willen de feiten op tafel, maar nu wordt alleen maar meer mist gecreëerd.”

De VVD wil weten wat Cramer wel of niet wist en wat haar relatie was met Bluf!. „De premier heeft daarvoor verwezen naar het feitenonderzoek. Maar deze vragen blijken niet eens in de onderzoeksopdracht te zitten.”