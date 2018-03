Geen onderzoek naar zedenrechercheurs

ARNHEM. Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem ziet geen redenen om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen twee zedenrechercheurs uit de politieregio Utrecht. De betrokken politievrouwen zouden bewust verklaringen van een vermeend zedenslachtoffer hebben gemanipuleerd om haar vader veroordeeld te krijgen voor jarenlang seksueel misbruik. Dat zegt de advocaat van de vader. Deze heeft altijd ontkend en de rechtbank in Utrecht heeft hem uiteindelijk in april van dit jaar vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs. Het OM zegt dat de rechercheurs de verklaringen van de dochter hebben samengevat in een proces-verbaal en niet letterlijk hebben weergegeven. Omdat de dochter vervolgens het proces-verbaal heeft ondertekend is het formeel haar eigen verklaring geworden en valt de betrokken rechercheurs niets te verwijten, aldus het OM.