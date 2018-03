Frans design voor journalisten

Gisteren een ingelaste Europese top over Georgië. Landen die toppen organiseren zorgen meestal voor wat ‘spiegeltjes en kralen’ voor de journalisten: pennen, schrijfblokjes, soms zelfs een paraplu of een stropdas. Goedkope troep doorgaans, al is mijn zoontje van zes altijd heel blij met de pennen.

Maar Frankrijk is natuurlijk anders. Frankrijk heeft stijl. En dus kregen we gisteren bij onze badge, die toegang gaf tot het gebouw waar de bijeenkomst plaatsvond, een mooi klein doosje. Daarin niet zo maar een koord om het pasje mee om je nek te doen, maar heus Frans design. Een ontwerp van de beroemde ontwerper Philippe Starck zo blijkt bij nadere bestudering van het doosje. Starck is namelijk ,,artistiek directeur van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie”.