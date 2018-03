FNV wil dat SER onderzoek doet naar marktwerking

Den Haag, 2 sept. De vakcentrale FNV heeft weinig vertrouwen meer in het marktwerkingsbeleid van het kabinet. Daarom dringt FNV-voorzitter Agnes Jongerius er in een brief aan de Tweede Kamer op aan de Sociaal Economische Raad (SER) te vragen om een onderzoek naar marktwerking. Ze vindt dat het kabinet te weinig aandacht heeft voor de kwaliteit van publieke dienstverlening en voor de positie van werknemers in sectoren waar de afgelopen jaren marktwerking is ingevoerd. Volgende week debatteert de Kamer over het marktwerkingsbeleid.