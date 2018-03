Flink uitdossen voor eigenwijs feestje

Oranje franje bleu, turquoise met scharlaken rode ruit, lekker 70’s poepbruin met oranje…’ De omschrijving van de dresscode van Valtifest, het muziekfestival dat MTV en feestorganisatie Meubel Stukken zaterdag geven op het NDSM-terrein in Amsterdam, is ellenlang. Het moet bezoekers inspireren om zich flink uit te dossen.

„Iedereen is al dagen van tevoren aan het rondbellen over wat ze aantrekken”, zegt organisator Joost van Bellen (46), „en dat geldt voor al onze feestjes”. Van Bellen begon als dj en was in de jaren negentig artistiek leider van RoXy. Nog steeds draait hij, maar sinds elf jaar runt hij samen met Peter van der Meulen (49) ook Meubel Stukken (MS). „We draaien al jaren mee in het Amsterdamse uitgaansleven en maken zowat deel uit van het meubilair. Vandaar de naam.”

Op het NDSM-terrein komen vier podia te staan. Het Brand New-podium van MTV brengt live vernieuwende popmuziek. In de Super Rauw-tent draait grensverleggend dj-talent en is ook live muziek, in de Acid-tent kun je terecht voor de acid sound van twintig jaar geleden en in de tent van Little Sex Machine hoor je „wereldmuziekdance”, aldus Van Bellen. „Van Braziliaanse baile funk tot Indiase Bollywood-underground.”

Op Stubnitz, de boot die er voor anker ligt, is dan nog streetfashion en streetart van jonge, alternatieve modeontwerpers en kunstenaars te zien.

Voor het eendaagse festival Valtifest werkt MS samen met muziekbedrijf MTV. „Zo versterken we elkaar. We programmeren samen en kunnen zo grotere namen trekken.” Met plaats voor 6.500 bezoekers is dit het grootste feest dat MS tot dusver heeft georganiseerd, maar dat betekent volgens Van Bellen niet dat MS nu helemaal de commerciële kant op gaat.

De zaken van organisatiebureau Meubel Stukken gaan goed. Succesnummers zijn het jaarlijkse Oud Hollandsch Acid Feest dat in 1991 in RoXy is begonnen en het speedgaragefeest Speedfreax (1997-2003). Naast diverse succesvolle uitgaansavonden organiseert MS ook evenementen voor bedrijven. Van Bellen en Van der Meulen worden ondersteund door een fulltimer en werken verder met freelancers, van grafisch ontwerper tot producent. Daarnaast hebben ze partnerbedrijven met hun eigen specialiteit, zoals aankleding en decorbouw.

Van Bellen typeert MS als eigenwijs en rebels. „We zetten mensen graag op het verkeerde been, geven het publiek wat het niet verwacht.” Het jaarlijks terugkerende feest Manifesto werd vorig jaar winter bijvoorbeeld geopend met een orgelconcert, aansluitend bij het thema: vertrutting. „We lieten de halfnaakte orgelspeler net te lang doorgaan, om het publiek te tergen. Dat durven niet veel organisatoren. Sterker nog, ik denk dat ze er niet eens op zouden komen.” Paradiso werd bovendien omgetoverd in een gigantische huiskamer, met schemerlampen en luie stoelen.

Om succesvol te blijven, is meer nodig dan eigenwijs zijn, realiseren Van Bellen en Van der Meulen zich. Van Bellen: „We hebben een goede neus voor vernieuwende culturele stromingen en weten dus wat het publiek bezighoudt. Ik reis veel. En verder surf ik nachtenlang op YouTube en MySpace, om te zien wat mensen van Singapore tot Santiago de Chili boeit.”

Draag kleding met ballon Valtifest is zaterdag van 13.00-23.00 op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord Kaarten zijn online 45 euro (plus reserveringskosten). In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht op een van de voorverkoopadressen. Aan de deur is een beperkt aantal kaarten te koop, voor 55 euro. Draag kleurige kleding, liefst met ballon. Meer over kaartverkoop en de line-up op www.valtifest.nl Meer info over Meubel Stukken via www.meubelstukken.nl