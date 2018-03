Film van de dag

Closer. Necrologieënschrijver Dan (Jude Law) gaat met stripper Alice (Natalie Portman), maar raakt in de ban van fotografe Anna (Julia Roberts). In een ritmisch gemonteerde, geestige seks-chat doet Dan zich voor als Anna, met als onbedoeld resultaat dat Larry (Clive Owen) trouwt met Anna. Closer, naar het toneelstuk van Patrick Marber, werd geregisseerd door Mike Nichols, specialist in het verfilmen van intense, heftige toneelstukken met scherpe dialogen zoals Who’s Afraid of Virginia Woolf en Angels in America. In Closer zien we vrijwel alleen de momenten van aantrekking en afstoting, de rest is weggelaten. Vooral de onmacht van Dan en Anna om geluk vast te houden zorgt voor een relationele puinhoop. Wie gelooft in liefde op het eerste gezicht blijft eeuwig zoeken. „Make up your mind”, snauwt de taxichauffeur niet voor niets tegen Dan. (Mike Nichols, 2004, VS). RTL8, 20.30-22.25u. André Waardenburg