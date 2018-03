Defensie heeft gisteren excuses aangeboden aan de Groningse gemeente De Marne vanwege een onaangekondigde militaire oefening. Op een zaterdagochtend in juli zagen campinggasten groepjes soldaten verkleed als Talibaanstrijders over het terrein lopen. Ook vlogen vliegtuigen over en hoorden ze wapengekletter. Het ging om een oefening van de nabijgelegen kazerne. (ANP)