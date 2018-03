Excelleren? Graag zelfs, maar wie betaalt dat?

Met de ambitie van universiteiten om excellent onderwijs te bieden is niets mis. We moeten dan wel bereid zijn werk te maken van de financiering die bij die ambitie past. Er is daarbij geen plaats voor heilige huisjes. Wie vasthoudt aan het taboe op een hogere prijs voor hoger onderwijs, legt zich neer bij de middelmaat.

De beste docenten en onderzoekers kunnen weinig als de werkomstandigheden niet goed zijn. Uitstekend onderwijs vergt bijvoorbeeld voldoende mensen om in kleine groepen te kunnen werken; voldoende tijd om meer dan gemiddelde studenten een honoursprogramma te laten volgen; tijd voor mentoraat, en ga zo maar even door. Excellentie kost geld.

En daar wringt hem de schoen. Elk jaar melden zich meer studenten bij de universiteit. De UvA passeert dit jaar het historische hoogtepunt van 28.000 studenten. Die studenten bieden wij prima onderwijs. Maar wij zouden graag meer voor ze doen. Dat vraagt om investeringen.

Waar komt dat geld vandaan? Het getuigt van slechte smaak om te klagen over de bekostiging die universiteiten van de overheid ontvangen. Ik kijk daarom ook niet in de eerste plaats in de richting van de overheid als het gaat om investeringen in excellentie. Ik vind dat studenten best iets meer mogen betalen voor excellent onderwijs. Vier argumenten:

1Het morele argument. Waar studenten de eersten zijn die baat hebben bij hun opleiding, zijn zij ook de eersten die verantwoordelijk zijn voor de kosten. De leerplicht eindigt op 18-jarige leeftijd; daarna is leren een voorrecht. Het Nederlandse bekostigingsstelsel van de universiteiten berust op de gedachte dat studeren een recht is en daarom goeddeels kosteloos hoort te zijn. Studenten betalen aan collegegeld een bedrag van minder dan 1.600 euro voor een studie die per jaar minimaal 7.000 euro kost.

Universiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn, en ik pleit dan ook absoluut niet voor een elite-universiteit die slechts toegankelijk is voor mensen met (veel) geld. Het zou echter beter zijn een reële prijs te vragen voor de studie en de toegankelijkheid te garanderen via een stelsel van leningen en beurzen. Dat helpt om het besef van de werkelijke kosten levend te houden.

2Het psychologische argument. Wie ergens een serieuze prijs voor betaalt, zal het gekochte ook serieus nemen. Een reële eigen bijdrage aan de kosten van het onderwijs verhoogt bij de student het besef van de waarde van de studie. Het leidt in de regel tot een krachtiger motivatie om zich in te spannen voor een goed resultaat. Bovendien maakt het studenten bewuster van de eisen die zij aan het onderwijs en de docenten mogen stellen. Waar voor je geld! Een hogere eigen bijdrage gaat vrijblijvend studeren tegen en bevordert de kwaliteit van het hoger onderwijs.

3Het historische argument. In Bologna was eertijds de universitas het collectief van studenten die samen een aantal magisters betaalden. Ook elders brachten studenten het salaris van hun docenten op. Voor arme studenten waren er de colleges, charitatieve stichtingen die zorgden voor kost en inwoning. De zaken veranderden toen de kerk het onderhoud van de docenten overnam vanuit de idee dat kennis een gave Gods was en dus niet tegen betaling mocht worden aangeboden. De steun van de kerk ging echter ten koste van de academische vrijheid. Wie betaalt, bepaalt. En voor dat geld mag de student ook excellentie terugverwachten.

4Het argument van de ervaring. De beste universiteiten ter wereld vragen hun studenten een hoge tuition fee. Als Nederlandse universiteiten echt de concurrentie willen aangaan met de internationale top, dan ontkomen zij er niet aan voor hun onderwijs een hogere prijs in rekening te brengen. Onze hoogleraren en docenten leggen de lat graag hoog, en onze studenten vragen erom. Wie vasthoudt aan het taboe op een hogere prijs voor hoger onderwijs legt zich neer bij de middelmaat.

Laat studenten betalen voor excellentie – ze krijgen het dubbel en dwars terug.

Karel van der Toorn is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Dit is een verkorte versie van de toespraak die hij gisteren uitsprak bij de opening van het academisch jaar.