Euro op laagste stand in maanden

Amsterdam, 2 sept. De euro is vandaag voor het eerst in bijna zeven maanden onder de 1,45 dollar gedoken. Door de rap dalende olieprijs anticiperen handelaren op een mogelijke renteverlaging in de eurozone in de komende maanden die de economie een impuls moet geven. Een lagere inflatie geeft de Europese Centrale Bank meer ruimte om de rente te verlagen. Als de rente in de eurozone daalt, daalt ook het rendement op Europese beleggingen. Hierdoor worden beleggingen in de Verenigde Staten aantrekkelijker, waardoor de vraag naar dollars toeneemt en de vraag naar euro`s afneemt.