EP: lagere eisen aan CO2-uitstoot auto`s

Brussel, 2 sept. Nieuwe auto`s hoeven niet zo snel aan strenge Europese CO2-eisen te voldoen als gepland, vindt het Europees Parlement. De eisen hoeven niet in 2012 in te gaan, maar in fasen tot 2016. De geplande boetes voor te vervuilende autofabrikanten moeten gehalveerd. Dat blijkt uit een compromisstandpunt van liberalen en christen-democraten, dat gisteravond is goedgekeurd in de industriecommissie van het parlement. Socialisten en Groenen stemden tegen. ”We zien dit absoluut niet zitten”, reageerde Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) teleurgesteld. ”De automobilisten krijgen zo geen zuinigere auto`s en de industrie hoeft amper te innoveren.”