Elite ziet democratie als tirannie van de meerderheid

Volgens hun landgenoten in Bangkok zijn ze te dom om te stemmen. Maar de vrouwen in het gehucht Wang Ta Baek, 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad, weten precies waarom ze eerst stemden voor voormalig premier Thaksin, en begin dit jaar voor de huidige premier Samak.

,,Thaksin heeft ons zoveel gegeven”, zegt Rampuenk Chonkratoke (56). ,,Het dorpsfonds, de goedkope zorgverzekering. Van alle premiers heeft er niet een zo voor ons gezorgd als Thaksin.” Toen Thaksin bij de verkiezingen van eind vorig jaar niet mocht meedoen, koos ze voor zijn opvolger Samak.

Chonkratoke hoort bij de electorale meerderheid die de Thaise elite vreest. Al ruim drie maanden voert deze elite, in de vorm van de Volksalliantie voor Democratie (PAD), een fel gevecht tegen de gekozen premier Samak. Zij vindt hem corrupt en beschuldigt hem van het beschermen van de door hen gehate Thaksin Shinawatra. Sinds een week is het protest geëscaleerd, vannacht viel de eerste dode. Samak riep vanochtend de noodtoestand uit.

Het gevecht tussen de PAD en de regering is een strijd tussen de hoofdstad en het platteland, tussen de stedelijke middenklasse en de armen. Veel welgestelden uit Bangkok sympathiseren met het protest. Ze wantrouwen het beoordelingsvermogen van hun medeburgers uit de provincie, die met een ruime meerderheid hebben gestemd voor de huidige regering. Thaksins zorgverzekering en leningen zien zij als een goedkope manier om stemmen te kopen.

Die elite is op zaterdagavond te vinden in Siam Paragon, een van de glimmende winkelcentra in Bangkok waar jonge, mooie mensen komen winkelen en een hapje eten. Zoals Pachara Terapattanakul, een dertigjarige zakenman. Hoewel hij de PAD wel ver vindt gaan, is hij het met hen eens dat de regering zou moeten aftreden. ,,Dat ze is gekozen door een meerderheid van het Thaise volk, betekent niet dat dat de goede meerderheid is. Met geld kun je een meerderheid kopen.” Zijn verloofde Shalisa Benjantool, die stamt uit een juweliersfamilie, legt uit: ,,Veel mensen in Thailand zijn arm, zij worden makkelijk beetgenomen. Arme mensen houden van Thaksin omdat hij zo rijk is. Zij denken dat hij niet méér geld nodig heeft, maar dat is niet waar.”

Democratie betekent voor hen niet dat elke stem even zwaar moet tellen. Studente Orakarn Sayatanan ziet er hip uit met haar grote zwarte Rayban-bril en is naar eigen zeggen niet geïnteresseerd in politiek, maar vindt wel dat de regering moet aftreden. ,,Als iemand de mensen op het platteland geld geeft, kiezen ze voor hem. Dat noem ik geen verkiezingen. De meerderheid in Thailand woont op het platteland, en zij begrijpen niet wat echte democratie is.”

In het dorp Wang Ta Baek denken ze daar anders over. In dit gebied, met rijstvelden en koeien die de weg oversteken, hoeven de bewoners niet na te denken over de vraag wie ze de beste premier ooit vinden. Thaksin, roepen ze roepen onmiddellijk. Zo somt rijstboerin Sriprai Ngaamkratoke (56) op waarom ze hem zo goed vindt. Wie zijn schulden niet kan afbetalen, krijgt drie jaar uitstel zonder extra kosten. Onlangs heeft ze nog gebruikgemaakt van de zorgverzekering. En Samak heeft ervoor gezorgd dat elektriciteit goedkoper is. Of alle corruptiebeschuldigingen aan Thaksins adres kloppen, weet ze niet. ,,En van Samak kun je nog niet weten of hij het slecht doet, hij is net begonnen.”

Ook winkelierster Kulaab Srikoh, die etenswaren verkoopt bij een tankstation in provinciestad Nakhonratchasima, is erop vooruitgegaan onder Thaksin. Tien jaar geleden begon ze met de verkoop van eten vanuit een kar. Toen Thaksin begon met de ‘dorpsfondsen’, een systeem voor goedkope leningen voor plattelandsbewoners, leende ze 15.000 baht (300 euro) om haar kar uit te bouwen tot een winkel. Daarna leende ze nog twee keer 20.000 baht uit het fonds om kunstmest te kopen voor haar rijstveldje en om iemand in te huren om het te bewerken. Alles is terugbetaald. ,,Als het kan, mag Thaksin van mij terugkomen als premier.” Eerder dit jaar stemde ze voor Samak, ,,omdat ik geloof dat hij onder Thaksin werkt”.

Maar de PAD en zijn sympathisanten willen niet accepteren dat ze worden overstemd door de rurale meerderheid. De middenklasse vindt niet dat een gekozen regering per definitie legitiem is, zegt hoogleraar politieke studies Panitan Wattanayagorn. Zij ziet de huidige situatie als een ‘tirannie van de meerderheid’. ,,Voor de armen is een populistisch beleid genoeg. Zij zeggen: geef me meer voordeel, dan is het goed. De middenklasse heeft complexere eisen. Zij willen transparantie, zij willen niet dat een premier zijn vrienden benoemt op hoge posten en zichzelf verrijkt, zij willen meer te zeggen hebben.”

Maar wat als Samak inderdaad opstapt? Tot nu toe maakt de PAD niet duidelijk hoe zij Thailand aan een nieuwe regering denkt te helpen. Nieuwe verkiezingen ziet de alliantie niet zitten, aangezien dan waarschijnlijk opnieuw een aan Thaksin gelieerde partij zal winnen. Dus blijven minderdemocratische alternatieven over. Eerder had de PAD gezegd naar een systeem te willen waarbij 70 procent van de parlementariërs wordt benoemd, en niet gekozen. Pibhop Dhongchai, een van de PAD-leiders, zegt te willen dat mensen mogen kiezen uit een afgebakend aantal kandidaten uit verschillende beroepen.

Voor rijstboerin Ngaamkratoke zou het een nederlaag zijn als de PAD zijn zin krijgt. De demonstranten storten het land ,,in kokend water”, vindt ze. Eerder hebben ze al haar geliefde Thaksin verdreven. Ze heeft gehoord dat de stadsmensen tegen de regering zijn omdat ze van Thaksin met terugwerkende kracht belasting moesten betalen. ,,Ik kom van het platteland, maar ik volg ook het nieuws. Ik ben niet stom. Maar ik weet niet hoe ik dat aan de stadsmensen duidelijk moet maken.”