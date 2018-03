Een steekproef met vraagtekens

De milieubeweging gaat „amateuristisch” en „tendentieus” te werk bij onderzoek naar bijvoorbeeld fout hout, beweren politici en winkeliers. Aanleiding is onderzoek dat Milieudefensie deed naar tuinmeubelen. Bij tien winkelketens werd bekeken of de meubels „aantoonbaar” gemaakt zijn van duurzaam geproduceerd hout, en of claims over duurzaamheid kunnen worden waargemaakt.

De kosten van het nu vier keer uitgevoerde onderzoek bedragen 160.000 euro. Minister Cramer (Milieu, PvdA) heeft er 26.500 euro aan meebetaald.

In totaal krijgt Milieudefensie jaarlijks 2,8 miljoen euro subsidie. Daarvan komt 1,1 miljoen van VROM. Subsidie komt ook Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast ontvangt de vereniging jaarlijks 3 miljoen euro van leden en donateurs, en nog eens 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij.

De conclusie van het in mei verschenen tuinmeubelrapport was dat de winkelketens „goede voortgang” hebben geboekt bij de verhoging van het aandeel duurzaam geproduceerd hout. Van al het hout in de tuinmeubelen is 52 procent duurzaam FSC-hout, dat wil zeggen aantoonbaar geproduceerd volgens normen van het keurmerk Forest Stewardship Council. Een jaar eerder was dat nog 37 procent. Bovendien zijn er nauwelijks meer foute claims, minder dan 1 procent. Wel blijven vooral tuincentra achter bij bouwmarkten en grootwinkelbedrijven. Het slechtst presterende bedrijf, dit jaar tuincentrum Groenrijk, kreeg de Botte Bijl Award toegekend.

De Raad Nederlandse Detailhandel deed in juni zijn beklag bij minister Cramer over dit „slecht uitgevoerd amateuristisch onderzoek, kennelijk bedoeld om de detailhandel in een kwaad daglicht te stellen”. Secretaris Pieter Walraven eiste een „diepgaand onderzoek” naar financiële steun van het Rijk aan dit onderzoek, dat „niet-representatief, onvolledig en schadelijk” is.

Het onderzoek wordt sinds 2005 verricht door Danielle van Oijen, ‘bossendeskundige’ van Milieudefensie. Zij zoekt jaarlijks enkele tientallen vrijwilligers en verwerkt hun bevindingen in het rapport, waarvoor ze verder put uit onder meer informatie van de hoofdkantoren en uit „eigen onderzoek” in de landen van herkomst, zoals Indonesië. Voor het onderzoek van dit jaar, vertelt ze, zijn 69 vestigingen bezocht.

Wetenschappelijk kun je het rapport niet noemen, stelt hoogleraar milieuwetenschappen Lucas Reijnders. Je kan vraagtekens zetten bij de steekproeven. Die lopen per winkelketen sterk uiteen en nergens wordt uitgelegd waarom. Evenmin wordt uitdrukkelijk aangegeven hoeveel filialen van welke ketens zijn bezocht en welk deel van de meubelen is onderzocht.

De onderzoekers bekijken elk jaar ongeveer negenduizend tuinmeubelen. Per keten zijn „ten minste vijf vestigingen” bezocht. Dat er zulke enorme verschillen in aantallen onderzochte tuinmeubelen bestaat, vertelt Van Oijen, komt doordat de ene winkel een groter assortiment heeft dan de andere. „Maar je krijgt echt wel een goede indruk. Het is een representatieve steekproef.”

Lucas Reijnders wijst er op dat een „veel grotere steekproef” vereist is om een „gefundeerd oordeel” te hebben over een winkelketen als geheel, als die beschikt over filialen die ook zélf inkopen. Dat is ook het verweer van sommige winkelketens; zij zeggen niet altijd invloed te hebben op het inkoopbeleid van hun franchisenemers. Dat is geen excuus, reageert Milieudefensie. „Zij kunnen wel degelijk bindende kaders en richtlijnen voor het aandeel duurzaam hout instellen voor de verschillende vestigingen.” Laatste punt van kritiek van Reijnders is het ontbreken van een verantwoording. Hij wil voor de controleerbaarheid dat het rapport verwijst naar een website met filiaaladressen, bezoekdata en de resultaten van de tellingen, met vermelding of dit alle tuinmeubelen betrof of een deel daarvan. Het staat er niet in.

De Raad Nederlandse Detailhandel vindt het merkwaardig dat alleen tuinmeubelen zijn onderzocht. Waarom geen ander hout? Van Oijen: „Hout in tuinmeubelen is vaak problematisch. Het komt uit tropische regenwouden, uit plantages waar landrechten worden betwist of andere sociale en politieke conflicten bestaan. Tuinmeubelen vormen ook een aansprekende markt waar consumenten veel belangstelling voor hebben. En ook zijn de tuinmeubelen een middel om met bedrijven over hun houtbeleid in het algemeen in gesprek te komen.”

De onderzochte winkelketens zijn niet „willekeurig” gekozen, zoals de Raad Nederlandse Detailhandel stelt, maar „omdat zij gezamenlijk het grootste marktaandeel hebben”. Bovendien, vertelt campagneleider Anne van Schaijk van Milieudefensie, was met zeven van de tien bedrijven in de jaren negentig al contact over ‘fout hout’. „Toen in 2005 bleek dat van de intenties heel weinig terecht was gekomen, besloten we de bedrijven jaarlijks te monitoren. Dat heeft effect.” Ander verwijt van de Raad Nederlandse Detailhandel: er is te weinig duurzaam hout voor het volledige assortiment. Nee hoor, zegt Van Oijen, hout genoeg. „Vraag maar aan de importeur.”

Eén keer heeft Milieudefensie een bewering uit haar houtonderzoek moeten rectificeren. Dat was vorig jaar, toen de Reclame Code Commissie oordeelde dat Hema niet van een „valse claim” kan worden beticht als het op tuinmeubelen vermeldt dat het hout van „bestaande plantages” afkomstig is. Danielle van Oijen: „Wij vonden dat een valse claim, omdat de suggestie wordt gewekt dat het goed zit. Terwijl in werkelijkheid plantages zijn aangelegd nadat er oerbossen zijn gekapt. De commissie vond dat de Hema geen regels had geschonden, en ik heb de passage over de valse claim in het rapport aangepast.”

