Een punt van een van de 23 officiële bruidstaarten van Lady Diana en Prince Charles (27 jaar geleden) is geveild. De taartpunt is versierd met een koninklijk wapen van marsepein. De opbrengst was iets lager dan verwacht: duizend pond. De koper is een anonieme verzamelaar.

Bekijk de taart en andere merkwaardige objecten uit het veilinghuis in Gloucestershire: www.dominic-winter.co.uk