Doopvontschelp dupe vroege mens

Bijna was-ie uitgeroeid, dit oudste natuurslachtoffer van de moderne mens, ca. 125.000 jaar geleden. Maar de nieuwe doopvontschelp uit de Rode Zee, Tridacna costata, bestaat nog steeds, gelukkig. De eerste Homo sapiens-groepen die hun geboortegrond in Oost-Afrika verlieten op weg naar het noorden, hebben ze indertijd niet allemaal opgegeten. Duitse, Jordaanse en Filipijnse zeebiologen onder leiding van Claudio Richter hebben de nieuwe schelpensoort en zijn vreemde geschiedenis ontdekt en beschreven in het vakblad Current Biology dat 9 september verschijnt.

Hun verrassing was allereerst dat ze gewoon in ondiep water in het noorden van de Rode Zee een totaal nieuwe soort van de bij vissers zo populaire doopvontschelp konden vinden. Het schelptype (Engels: clams) is populair als delicatesse en ook als souvenir. De dertig centimeter grote schelpen van de nieuwe soort zijn altijd over het hoofd gezien, terwijl ze in hun extreme zigzagpatroon toch evident afwijken van de andere Tridacna-soorten. Ook DNA-onderzoek wijst duidelijk op een aparte soort.

De doopvontschelpen danken hun naam aan een paar grote soortgenoten (uit Oost-Azië) die groter dan een meter worden: ideaal als doopwatervat. De grootste parel ter wereld schijnt ook uit een doopvontschelp te komen. Ze kunnen wel honderd jaar oud worden. De ontdekking van een nieuwe doopvontschelpensoort komt onverwacht omdat het geslacht maar uit vijf soorten bestond.

Maar de verrassing werd nog groter toen het biologenteam vervolgens ontdekte dat hun nieuw ontdekte ‘geribde doopvontschelp’ (zoals Tridacna costata zich laat vertalen) ooit de belangrijkste doopvontschelp in het Rode Zee-gebied was. Die tijd is lang geleden. Nu bestaat nog maar vijf procent van de doopvontschelpen in het leefgebied uit de geribde doopvontschelpen, en de tweekleppige geldt al direct als bedreigde diersoort. Maar in de fossiele resten, goed te onderzoeken in oude riffen, neemt de soort wel 80 procent van deze schelpenfamilie in.

Bovendien is de schuldige voor de slachting duidelijk aan te wijzen, schrijven de biologen in Current Biology. De bloeitijd kwam rond 125.000 jaar geleden vrij snel ten einde, precies in de periode dat de eerste moderne mensen verschenen aan de kusten van de Rode Zee, zoals acht jaar geleden in Eritrea ontdekt is. Die eerste mensen ter plekke aten zeevoedsel, veel zeevoedsel. Tussen hun stenen werktuigen werden de resten van een keur aan vissen en schelpdieren gevonden. “Je zou dit ‘s werelds oudste oesterbar kunnen noemen”, zei de belangrijkste archeoloog van die opgraving indertijd. Die resten golden als een belangrijke ontdekking omdat het de oudste menselijke strandcultuur was. De oudste bewijzen voor visvangst met haken en ander vistuig zijn 40.000 jaar oud, en er is een harpoen uit Afrika, ca. 75.000 jaar oud. Van oudsher wordt ‘leven van de zee’ als een geavanceerd menselijk kenmerk gezien, alleen voor Neanderthalers zijn ooit aanwijzingen gevonden dat ze ook schaal- en schelpdieren aten (in Italië). Van andere mensensoorten is het niet bekend.

Een belangrijke aanwijzing dat het inderdaad de vroege Homo sapiens was die zijn vernietigende stempel drukte op de lokale natuur is dat de geribde doopvontschelp voordien niet alleen veel vaker voorkwam maar ook een stuk groter was. Kleiner worden is een bekende reactie van een overbejaagd dier, omdat de grootste exemplaren meestal het eerst opgegeten worden en zich daardoor het slechtst kunnen voortplanten. Het is ook te zien bij kabeljauw en andere overbeviste zeedieren, die worden ook steeds kleiner. De korte voortplantingsperiode in de lente en zijn leven in slechts ondiep water (tot 2 m diep) maken Tridacna costata bij uitstek kwetsbaar voor overbevissing, zo schrijven de biologen.

Homo sapiens, de moderne mens en de enig overgebleven hominide, ontstond 200.000 jaar geleden in Oost-Afrika. Rond 125.000 jaar geleden, toen het klimaat veranderde door de komst van een nieuwe ijstijd, trokken groepen naar het noorden. Aanwijzingen daarvoor zijn de resten van de strandcultuur aan de Eritrese kust ca. 125.000 jaar geleden. Uit de periode rond 90.000 jaar geleden zijn skeletresten van Homo sapiens in Israël gevonden. Deze trek uit Afrika zette echter niet door, daarna verdween de moderne mens er weer. Pas ca. 60.000 jaar geleden begon de definitieve trek uit Afrika en de kolonisatie van de rest van de wereld. In Europa leefden toen al een paar honderdduizend jaar Neanderthalers, en in Azië nog altijd Homo erectus, maar die mensensoorten zijn uitgestorven.