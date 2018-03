Dode bij protest in Thailand

Bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van de Thaise regering is gisteren in Bangkok één dode gevallen, zeker 37 mensen raakten gewond. Zo’n 500 demonstranten waren slaags geraakt met de politie. Sinds een week houden demonstranten overheidsgebouwen in de Thaise hoofdstad bezet. Ze eisen het aftreden van premier Samak Sundaravej. Ze zien hem als marionet van oud-premier Thaksin, die het land in 2006 ontvluchtte na een militaire coup. Een spoeddebat eerder deze week leverde niets op. In zijn wekelijkse rede liet Samak weten niet te zullen aftreden. (AP)