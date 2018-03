Deense economie klimt uit recessie

Kopenhagen, 2 sept. De Deense economie heeft zich in het tweede kwartaal ontworsteld aan de recessie waarin ze in de eerste drie maanden van het jaar verzeild was geraakt. In het tweede kwartaal groeide de economie van Denemarken met 0,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat maakte het Deense bureau voor de statistiek gisteren bekend. In het eerste kwartaal van dit jaar en het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie van Denemarken nog, met respectievelijk 0,8 en 0,2 procent. Denemarken als eerste EU-lidstaat officieel in een recessie terecht.