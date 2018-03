De zelfdichtende klep

In een oproep op Marktplaats vertelt Ruud Burger precies wat er gebeurd is. „Op vrijdag 11 april 2008 om 18.00 vond ik in de spoelput achter ons huis een ballon. De ballon lag er al een aantal jaren, zat erg onder de algen en modder en het lintje zat ook erg diep in de modder, dus helaas zat er geen kaartje meer aan. Ook was de ballon aan de bovenkant een beetje lek, zodat hij aan de binnenkant helemaal vies was. Maar verder was hij nog in goede staat. Aan de binnenkant zat een label waarop stond: PATENT #4,917,646. Nadat ik had gegoogled, kwam ik erachter dat het om een uitvinding ging die betrekking had op een zelfdichtende flexibele plastic klep voor een niet-latexballon.”

Nu is hij op zoek naar de eigenaar. Hij vermoedt dat een kind de ballon in een pretpark of dierentuin had gekregen. Want zo eentje is het, in de vorm van een hart. Zigeuners verkopen ze in trossen op de boulevards van badplaatsen aan de Middellandse Zee.

Hij woont al zijn hele leven op een boerderij in de polder. Toen hij zeven was, vierde zijn basisschool het veertigjarig jubileum. Alle kinderen mochten ballonnen oplaten, met een kaartje waar hun naam en adres op stond. Die van een vriendje kwam het verste.

Na een paar weken kreeg het vriendje een ansichtkaart met een berglandschap en een huisje erop en groeten in het Duits. De school gaf hem een Lego-doos omdat hij de wedstrijd had gewonnen.

Burgers eigen ballon werd nooit gevonden. Hij heeft er tenminste nooit iets van gehoord. Maar andermans ballonnen komt hij regelmatig tegen op het land van zijn vader.

Ze verbouwen er tulpen, aardappelen, uien, irissen en graan. Als hij een gekleurd lint boven de klei uit ziet steken, loopt hij er meteen naartoe. Meestal zitten er kaartjes aan, dan stuurt hij een kaartje terug.

Als er een telefoonnummer op staat, belt hij op. ’t Maakt niet zoveel uit wat je zegt. Al is het alleen maar: ik heb ’m gevonden.

Hij vraagt zich af waar deze ballon vandaan komt. Niet uit het buitenland, denkt hij, dat had hij nooit gehaald. Het materiaal is veel kwetsbaarder dan rubber.

Het patentnummer leidde hem naar een Engelstalige site voor gratis patenten. De uitvinder zal wel Amerikaans zijn. Hij is er vast rijk van geworden. Een ballon met een zelfdichtende klep is heel bijzonder.

Burger is achttien en net geslaagd voor zijn eindexamen. Bouwkunde wil hij studeren. Misschien doet hij op een dag een uitvinding waarop hij patent kan aanvragen. Iets technisch.

Niet met mobieltjes of zo, daar zijn ze in China al veel te ver mee. En de ballonnenmarkt lijkt hem verzadigd. Maar hij zou graag huizen ontwerpen die precies voldoen aan de wensen van mensen. Of een robot die klusjes kan doen voor gehandicapten. Hij zal wel zien. Deze maand vertrekt hij naar de grote stad.

Maartje Duin